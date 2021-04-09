新冠疫苗｜內地民眾表現消極接種率不足10％　官媒：不是選擇題

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-09 10:14

截至周三（7日），內地31個省份報告接種新冠疫苗14907.1萬劑次，接種比例接近10%。隨著新冠疫苗的展開接種，有不少民眾對此仍保持觀望態度，甚至出現了消極心理。 對此，官媒《新華每日電訊》發表評論文章稱，近期雲南瑞麗再次出現本地個案為人們敲響警鐘，要想徹底戰勝病毒，疫苗接種不是一道選擇題，而是一道必答題，還未接種疫苗的人群要理性看待、盡快「應接盡接」。

重慶啟用大型新冠疫苗臨時集中接種點。（新華社）

文章指，近期網絡上出現了許多「雜音」，例如當有領導幹部帶頭接種，有人就會說「你看，他們先用」；動員公眾積極接種，有人就會說「你看，拿我們當小白鼠」；免費接種，有人就會說「免費的東西誰知道好壞」；如果收費，有人就會說「憑甚麼收費，這時候還想著賺錢」；讓有緊急需求的人先接種，有人就會說「憑甚麼讓他們先打」；如果大家一起接種，有人就會說「讓別人先打，我要延後看看，而且別人都打了，我就不用打了」。文章稱，這些都是對新冠疫苗接種的消極心態。

文章稱，張文宏醫生亦曾經指出「疫苗接種猶豫的情況普遍存在」，與上述「雜音」推波助瀾有一定關係。文章表明，為盡快構建免疫屏障，讓經濟社會生活、國際交往交流回歸正軌，盡快實現最廣泛的接種疫苗至關重要，「履行公民義務，當下一個重要體現就是理性認識接種、積極參加接種」。

文章又指，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友曾提到，新冠疫苗接種率要達到70%至80%才能產生群體免疫。然而，中國的接種比例不足10%，相比較，美國的新冠疫苗接種率已超過30%，英國40歲以上人群亦已基本完成接種，英美兩地群體免疫指日可待。

清華大學開展外籍人士新冠疫苗接種。（新華社）

文章引述張文宏的分析，指出部分民眾對接種疫苗持猶豫態度，主要原因是中國疫情控制得比較好，認為風險不在身邊，「在對人類健康仍然是全新挑戰的新冠病毒面前，這種想法很危險」。文章表示，正如一些權威專家近期反覆強調，隨著世界範圍內的疫情得到顯著控制，各國之間的交流交往會逐步恢復，屆時如果中國尚未建立起免疫屏障，將會面臨更大的威脅。

對於近期雲南瑞麗再次出現本土病例，文章亦表明是敲響警鐘，「要想徹底戰勝病毒，疫苗接種不是一道選擇題，而是一道必答題」、「在繃緊『外防輸入、內防反彈』之弦的同時，符合條件、還未接種疫苗的人群要盡快做到『應接盡接』」。文章表明，「嚴防死守」不是常態，各方面都盡快恢復到疫前狀態，才是公共利益最大化的最優選擇，而廣泛的疫苗接種，是社會生活正常化的前提，「科學防疫，我們應該堅定地相信專業，每個人都應擔起責任，為構建免疫屏障貢獻『一臂之力』」。

湖南科技大學的「方艙接種點」。（新華社）

文章最後有重申，政府在推進疫苗接種工作時，要注意工作方式和方法，避免簡單粗暴。同時各類媒體亦要積極履行公共責任，有針對性地做好科普和動員工作，讓科學、理性的聲音壓過雜音噪音，真正打消部分民眾的顧慮和猶豫，讓「應接盡接」成為現實。

（新華每日電訊）