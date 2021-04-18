鄭州及開封借「引黃灌溉」之名建人工湖景區　遊客不絕農民未受惠

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-18 09:47

本月7日，中央第五生態環境保護督察組進駐河南，開展為期1個月的督察。 16日，生態環境部公開通報8個有突出生態環境問題的典型案例。其中督察組在河南省發現，鄭州、開封等地不顧水資源稟賦，以引黃調蓄灌溉、民生供水為名，大量引用黃河水搞「人工造湖」，進一步加劇水資源利用的嚴峻形勢。河南官方回應稱，會全面檢查、徹底整改。

河南省是農業大省，引黃灌溉對支撐農業生產非常重要。鄭州市中牟縣三劉寨引黃灌區調蓄工程（以下簡稱三劉寨調蓄工程）、開封市黑崗口引黃灌區調蓄水庫工程（以下簡稱黑崗口調蓄工程）均是河南省引黃河水用於農業灌溉的重點建設工程。

2013年8月，為改善中牟縣三劉寨灌區下游灌溉條件，河南省水利廳等相關部門批覆三劉寨調蓄工程，同意引取黃河幹流水用於下游灌區3.5萬畝農田灌溉。督察組發現，該工程在建設過程中沒有考慮調蓄灌溉功能，配套提灌工程至現場調查時仍未建成，下游幹渠被垃圾堆滿，灌區農田多年來只能使用地下水進行灌溉，進一步加劇地下水資源壓力。而2017年7月完成蓄水的主湖面則被當地政府開發成為濕地公園，遊客絡繹不絕。

位於開封市區的黑崗口調蓄工程存在同樣的問題。該工程2014年5月建成通水，設計總庫容980萬立方米，原計劃調蓄灌溉面積19.9萬畝，同時每年向市區供水2000萬立方米，但至今配套工程未完工，調蓄灌溉和供水功能未有效發揮，而挖出來的人工湖卻於2015年起以「開封西湖」名義全力打造旅遊景區，並於2017年5月以馬家河綜合治理工程名義再次申報擴建「西湖二期」，目前擴建項目已基本完成湖區挖掘工作。

針對督察組發現的問題，河南省水利廳16日派出兩個督導組，分赴鄭州市三劉寨調蓄工程、開封市黑崗口調蓄水庫工程項目所在地，要求立行立改。

鄭州市委常委會16日當天召開會議研究整改工作，要求嚴格標準、全面檢查、徹底整改。開封官方17日消息則稱，開封成立由市委書記、市長為組長的中央生態環境保護督察問題整改工作領導小組，要求壓實責任，立行立改。