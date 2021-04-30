「熟蛋返生」實驗報告捱轟　涉事期刊停刊整頓主要負責人責令辭職

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-04-30 16:12

河南鄭州市春霖職業學校校長郭萍，因在吉林省主辦的《寫真地理》雜誌，發表「用意念將熟蛋返生孵出小雞」實驗報告引起熱議。 吉林省新聞出版局在周五（30日）通報，《寫真地理》雜誌已停刊整頓，同時主要負責人被責令辭職。

《寫真地理》雜誌刊登郭萍的《雞蛋返生孵化雛雞》實驗報告，稱指導學生運用自己的「超心理意識能量方法」等，將熟雞蛋變成生雞蛋，再孵化出小雞的過程。（網上圖片）

通報指，根據進駐工作組初步調查，《寫真地理》雜誌作為宣傳地理、旅遊方面知識的期刊，刊期為周刊，卻未經新聞出版行政管理部門審批，超出業務範圍發表學術論文。通報並稱，調查還有發現《寫真地理》雜志在2019年12月，擅自與北京創想輝煌文化傳媒有限公司簽訂合作經營協議，違規轉讓出版權並存在收費行為。

此外，通報亦指《寫真地理》雜志沒有嚴格落實「三審三校」制度，未按要求對出版內容進行嚴格審核。

據此前報道，涉事的兩篇實驗報告，分別於2020年6月和2021年3月，先後發表在《寫真地理》雜誌，內容介紹了郭萍指導學生運用自己的「超心理意識能量方法」等，將熟雞蛋變成生雞蛋，再孵化出小雞的過程。報告聲稱，在「雞蛋返生」實驗中，10名特訓班學生用超心理意識能量方法，將熟蛋變回生雞蛋，再將生雞蛋送到雛雞孵化場孵化，並且已經成功返生了40多枚。

（綜合報道）