「熟蛋返生」未算誇　論文作者竟收費1.2萬元教「土遁」「火遁」

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-27 19:48

河南鄭州市春霖職業學校校長郭萍，因在吉林省主辦的《寫真地理》雜誌，發表「用意念將熟蛋返生孵出小雞」的實驗報告引起熱議。除了輿論痛批「反智」外，內地官媒更要求相關單位「對荒誕論文現象嚴加打擊」。 另有媒體發現，論文作者郭萍所在的春霖職業培訓學校，經常開設付費精英實操班、研討會等，傳授「土遁」、「火遁」的意念移物和「原子能量波動速讀」等課程，有培訓班費用高達1.28萬元（人民幣．下同）。

郭萍在《雞蛋返生孵化雛雞》實驗報告中講述，指導學生運用自己的「超心理意識能量方法」等，將熟雞蛋變成生雞蛋，再孵化出小雞的過程。（網上圖片）

據介紹，鄭州市春霖職業培訓學校2015年2月6日成立，註冊資本10萬元，法定代表人為郭花平，宗旨為計算機操作員、育嬰師、公共營養師、企業人力資源管理師、心理諮詢師、婚姻家庭諮詢師。其同名網站信息顯示，「春霖教育」設有「超感知全能全腦」「原子能量波動速讀」「快速作文寫」等課程，並展示了諸如「冥想之力，重塑大腦」等內容。

「春霖教育」官方微信公眾號發布的多篇培訓班招生文章中，均留了郭萍的聯繫方式和微信QR code。相關文章中介紹了「智慧潛能導師精英實操班」，培訓內容有：高等感知力ESP潛能開發從入門到精通實操訓練、主流全腦技術核心原理揭秘及訓練方法、具備超強記憶效果的快速閱讀課程等。

上述課程內容還包括「意念移物」（土遁、火遁、水遁、風遁、木遁、岩遁）、意念斷物、綠豆發芽、葉子復原等，四天三夜原價每人12800元，早報名「享受優惠」價格也高達9800元。

此外，春霖教育還曾在「全腦教育大學堂」微信公眾號中展示過其「腦科學實驗室、生命教育研究成」，如：特異功能研究、意念幹預種子發芽、五行遁法、雞蛋返生等。相關報道指出，郭萍針對個別所謂的全腦開發、特異功能的培訓開出「天價」，她曾對媒體表示，「我一般對外地學員都是收10萬，對河南的便宜些，收6萬。」

除了高額收費的培訓課程，郭萍還有開設研討會、冬令營等。例如其公開宣傳的「2021春霖全息生命教育研討會」，該會議的費用為360元，會議介紹中留了郭萍的聯繫方式。

另據河南電視臺報道，家長韓女士在春霖職校繳納16800元，為孩子報名潛能開發班，卻發現孩子「蒙眼識字」的「特異功能」，是通過眼罩下的縫隙實現的。

（澎湃新聞）