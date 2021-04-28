「熟蛋返生」論作者向公眾痛哭致歉　「長這麼大從來沒說過假話」

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-28 16:41

河南鄭州市春霖職業學校校長郭萍，因在吉林省主辦的《寫真地理》雜誌，發表「用意念將熟蛋返生孵出小雞」的實驗報告引起熱議。 郭萍昨日（27日）現身接受鄭州市人社局調查，同晚就「熟蛋返生」報告一事向公眾致歉，稱只是將30年前他人做過的實驗，自己再重新進行，直言「幾十歲的人了我能去撒謊嗎？」，更在鏡頭前痛哭稱「長這麼大從來沒說過假話」。

郭萍

郭萍昨晚向公眾道歉，稱自己感到非常愧疚，覺得實驗不夠嚴謹就公開發表，向公眾帶來困擾。《澎湃新聞》報道，郭萍曾透露自己很委屈，且已寫好遺書，雖然她與大家都覺得不可能，但自己確實做到「熟蛋返生」。然而，她表明不會考慮向公眾及傳媒演示實驗。

郭萍表示，該校早於2018年就取消了營養師、心理諮詢師等職業培訓，她當年8月參加第十屆北京相對論豐台論壇超心理學報告會時，得悉30年前曾做過的「熟蛋返生」實驗，當時覺得很好奇，於是與幾個朋友的孩子試做實驗，結果「確確實實都培訓出來了」。

她介紹，「熟蛋返生」實驗在任何地方都可以進行，實驗時間短則6分鐘，長則30分鐘，驗證時要即場打開雞蛋，或用光照看是否透亮。至於如何使用「意念和能量傳播」，她則稱暫時不想說，「我不打也不罵它，用意念教它」。

郭萍又稱，自己會向學生收取5000元至16800元（人民幣，下同）不等的學費，而交付最多學費的學生至今仍然跟隨她做實驗。此外，好學生是不收費。

郭萍在《寫真地理》雜誌發表「用意念將熟蛋返生孵出小雞」的實驗報告，隨即引起熱議。（網上圖片）

據介紹，鄭州市春霖職業培訓學校設有「超感知全能全腦」、「原子能量波動速讀」、「快速作文寫」等課程，其中「智慧潛能導師精英實操班」的課程內容包括「意念移物」（土遁、火遁、水遁、風遁、木遁、岩遁）、意念斷物、綠豆發芽、葉子復原等。

河南電視台曾報道，2020年韓女士繳納16800元為孩子報名潛能開發班，卻識破孩子「蒙眼識字」的特異功能是從眼罩下的縫隙看字。郭萍表示，由於該記者是韓女士的親戚，事件最後不了了之。惟《新京報》昨日引述韓女士報道稱，最終春霖職校向其退還部分學費。