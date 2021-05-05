西安中心城區分治管理規劃難　網民提議合併改名建「唐都區」

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-05-05 13:48

陝西西安市中心城區一直由蓮湖、新城和碑林三區分治，令西安在城建規劃、社會管理、民生領域上產生諸多難題。早於2016年，就有人提出將上述三區合併，改名為「唐都區」。惟時至今日，城區合併一事仍未落實。 近日，有網民再次提出將西安市新城區、碑林區、未央區、蓮湖區四區合併為唐都區。對此，西安市民政局回應稱，將積極開展相關調研。

西安城三區已並存60餘年。1954年，西安市由直轄市轉為陝西省轄市，行政區劃隨之調整，12個區合併調整為9個區，而城牆內東南部、西北部、東北部則分屬碑林、蓮湖、新城。然而，一城三區分治令西安在城建規劃、民生領域等產生問題，包括老城區的城建規劃和管理不統一，建築物屬於哪一區管理等。

2016年底，一篇建言行政區劃改革的文章《新型城鎮化和行政區劃優化並聯驅動支撐陝西追趕超越發展》，對西安「城牆內三區併一區」提出建議，並建議合併後改名為「唐都區」。

西安鐘樓的歸屬問題一直引起爭議。直至2013年，當地政府根據《陝西省市、縣級行政區域界線詳圖集》，決定鐘樓歸屬於蓮湖區。（中新社）

2017年12月，時任陝西省委常委、西安市委書記王永康，出席西安交通大學專場活動時提到，西安已經啟動「皇城復興」計劃，西安城三區碑林、蓮湖、新城有望合併為一個區，主要職能之一是負責古城風貌、文化、經濟和社會的復興和管理。當時有報道指，城區合併已提上西安市委、市政府議事日程。

時至今日，城區合併未見實質性進展。去年7月，有網民在人民網領導留言板詢問該議題是否形成具體的方案及文件，甚至質疑是否已被徹底放棄或擱置。當時，西安市民政局解釋，由於區劃調整是一件縝密慎重的工作，將會按照市委市政府的安排部署，嚴格遵守《行政區劃管理條例》，做好該市的行政區劃調整工作。

今年3月，再有網民在人民網領導留言板留言，建議合併西安城牆內的新城區、蓮湖區、碑林區，組建古城區。當時，西安市民政局回覆稱，將積極向市委市政府等匯報。

（澎湃新聞）