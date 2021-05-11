華春瑩：哥本哈根民主峰會是政治鬧劇　中國才是真民主

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-11 18:13

丹麥民主聯盟基金會（Alliance for Democracies Foundation）舉行哥本哈根民主峰會，邀請台灣總統蔡英文和前香港眾志主席羅冠聰等人出席。此外，丹麥外交大臣科弗德（Jeppe Kofod）在峰會上譴責北京最近對歐盟實施制裁。 中國外交部發言人華春瑩11日（周二）表示，哥本哈根民主峰會充滿意識形態偏見，是一場不折不扣的政治鬧劇，又引述報道指中國民眾對政府信任度達到98%，是「真正的民主」。

台灣總統蔡英文蔡英文透過視訊參加「哥本哈根民主高峰會」。（蔡英文Youtube）

華春瑩表示，哥本哈根民主峰會的活動主辦方「民主聯盟基金會」長期以來惡意傳播涉華的謊言和虛假信息，損害中方的主權和權益。

華春瑩強調，台灣和香港事務純屬中國內政，任何外國政府組織和個人都無權干預，敦促有關國家組織和政客切實的尊重中國的主權，不要向台獨、港獨勢力發出任何錯誤的信號。

華春瑩指，民主是全人類的共同價值，民主的實現方式是多種多樣的，一國的民主制度，應當也只能由國家的人民從自身實際出發來制定。中國實行的是社會主義民主政治，這是一種全過程、最廣泛的民主，體現人民的意志，符合中國國情，得到了人民的擁護。

華春瑩稱，面對新冠肺炎疫情，中國政府堅持人民至上，把人民的生命健康安全放在第一位，採取了最「硬核」的疫情防控措施，率先控制住了疫情。據報道，經過疫情後，中國民眾對中國政府的信任度達到了98%。

華春瑩指，據報道，經過疫情後，中國民眾對中國政府的信任度達到了98%。（新華社）

華春瑩又稱，中國也確保發展成果更多和更公平地惠及全體人民。經過70多年的不懈努力，14億中國人民擺脫了絕對貧困，確保了人人有飯吃，人人有房住，人人有學上，人人有醫療，人民不再遭受戰亂貧困和飢餓之苦，「我想這是真正的民主」。

華春瑩最後表示，中國也堅持問需於民，問計於民，讓人民當家作主。民主絕不是開個峰會喊喊口號，更不應該成為打壓別國的政治工具。中方希望歐方的政客能夠真正講民主，為本國的人民多謀點幸福安全。

民主聯盟基金會由丹麥前首相兼北約前秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）創辦。丹麥外交大臣科弗德（Jeppe Kofod）也參加哥本哈根民主峰會發表演講。他強調「當人權和言論自由等普世價值觀受到壓力時，我們需要站得更穩，做出更快和更強的反應」。科弗德譴責北京最近對歐盟實施制裁「可悲」，並透露正在準備新的「基於價值觀」的外交政策和安全戰略。