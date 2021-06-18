中俄合研CR929客機今年底將開建　2026年量產

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-06-18 20:00

中俄將再次繼續推進CR929項目，中國駐莫斯科大使館和中國商飛都確認，已經初選出CR929的部分供應商。航空資訊網站Simple Flying稱若一切順利，將在今年底前開建，2026年量產。

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據中國民航資源網6月15日消息，俄羅斯中央空氣流體動力學研究院和俄羅斯聯合飛機公司（UAC）最近成功完成了CR929模型的風洞測試。據報道，其機翼的氣動性能參數更突破了俄羅斯民用飛機的紀錄。

CR929遠程寬體客機是中俄聯合研製的雙通道民用飛機，採用雙通道客艙布局，基本型命名為CR929-600，航程為12,000公里，座級280座。此外還有縮短型和加長型，分別命名為CR929-500和CR929-700。

從北京或上海出發可以滿足亞太和歐洲航線需求，能直飛北美的温哥華、西雅圖、洛杉磯等地，基本滿足中國市場95%的航線需求。從莫斯科出發，可以滿足俄羅斯市場現有航線的全部需求。

航空數據分析和諮詢公司Oliver Wyman在最近的一份報告中指出，到2029年，中國航司將擁有779架寬體客機，屆時CR929將全面進入商業服務。

2020年12月，CR929中俄遠程寬體客機中方總設計師陳迎春表示，2023年至2045年CR929交付後預計分享量約1,000架。

據悉，俄方參與CR929研製的公司為聯合飛機製造公司，所負責的領域是中部、機翼控制枱和機翼機械化。中方則負責機身、整流罩以及水平和垂直尾翼。

俄羅斯《專家》周刊網站此前引述俄羅斯高等金融管理學院一位教授稱，飛機研發的預期成本為130億到200億美元。另外，該飛機所需的PD-35大功率發動機的批量生產應於2028年在彼爾姆汽車製造公司開始。

推力高達35噸的PD-35發動機將是俄羅斯有史以來研製的推力最大的航空發動機。此前，俄羅斯航空製造集團還曾表示，對PD-35發動機的部分測試將在現有的PD-14發動機上進行。PD-14是上世紀80年代以來俄羅斯研製的首款國產民用渦輪風扇發動機，2020年12月15日，配備PD-14發動機的MS-21-310客機進行了首飛。