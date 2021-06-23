四川廣安男子自製爆炸裝置與警方對峙　16小時後被擊斃

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-06-23 20:30

中國近期社會暴力事件頻發。6月22日，四川廣安區紅旗街一名涉嫌盜竊的男子在出租房內拒捕，並亮出4個自製爆炸品，威脅到場的民警，更聲稱房內還存有數十公斤炸藥。警方反覆勸説長達16小時不果，6月23日凌晨把該男子擊斃。

6月23日，四川省廣安市公安局廣安區分局官方微博（@廣安區公安 ）發佈警情通報稱：涉事36歲男子馬某為吉林人，22日11時許在位於紅旗街的出租房內拒捕，手持疑似遙控器，擺出4個疑似爆炸品威脅民警。

警方通報詳情。（微博＠廣安區公安）

專家判斷認為，上述疑似爆炸品具備自製遙控爆炸裝置的基本特徵，可能存在較大的實際危險。

廣安市公安局廣安區分局因應該單位地處鬧市，人流密集且商户眾多，立即啓動應急處置預案。當局調派公安、武警、消防和基層黨政部門等力量處理和救援，實施交通管制，迅速疏散事發大樓的住户、周邊羣眾和商户，全面展開調查工作。

馬某不理警方勸説，一直手持遙控爆炸裝置，態度強硬不願配合，多次揚言要引爆爆炸品。為免造成重大危害，警方最終於23日凌晨3時半左右將他擊斃。專家目前已進行近6小時的全面搜排爆作業，發現並清除7個自製爆炸裝置，解除現場安全隱患，案件正進一步偵辦中。

近期中國大陸出現數起惡性傷人事件，官方披露的作案動機包括泄憤、報復社會，還有的則因精神疾病或情感糾紛，引起民眾討論。