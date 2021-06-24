多圖｜中國新型「復興號」動車組上線　高智能化內景首次曝光

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-06-24 10:30

中國鐵路建設受關注，「復興號」智能動車組將擴大開行範圍，輻射區域包括京津冀、長三角、粵港澳大灣區及成渝雙城經濟圈等地區，官方公布的畫面中，新版車廂更加智能人性化，設備齊全。

據新華社報道，伴隨中國鐵路第三季度列車運行圖的實施，復興號智能動車組將在6月25日擴大至京滬、京廣、京哈、徐蘭及成渝高鐵開行。

報道指，擴大開行使用的復興號智能動車組包括CR400AF和CR400BF兩個型號產品，車體外觀分別採用「瑞龍智行」和「龍鳳呈祥」方案。與標準動車組相比，智能動車組將更為人性化，從商務客室的太極造型座椅到一等客室的電動腿靠，再到二等客室座椅靠背上的USB充電接口，乘坐舒適度大大提高。

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相較於標準版復興號列車，即將投入使用的智慧動車組增加了旅客服務、列車運行及安全監控等方面的智慧化功能。

據國家鐵路集團公布，首批運行的「復興號」智能動車組亦將覆蓋京、津、冀、遼、吉、黑、滬、蘇、浙、皖、魯、豫、鄂、湘、粵、陝、川、渝18個省級行政區，輻射京津冀、長三角、粵港澳大灣區及成渝雙城經濟圈等地區。列車編組分為8輛標準組和17輛超長組，列車定員分別為578人及1285人，以適應不同線路的運力需求。

此次調整運行圖，除擴大「復興號」智能動車組，還一併優化其服務功能。新型「復興號」採用新頭型設計，在車頭增設司機登乘門，避免司機干擾旅客休息；列車頭型改善空氣動力學設計，以減少3%至5%的空氣阻力。

除設有無障礙空間車廂，列車還增設「靜音車廂」設置功能；列車上購買商品也更智能便利；餐車增設1台自動售貨機，為旅客提供自助購買水果、飲料、零食等服務，乘客可線上掃碼購買。

17輛編組列車採用基於5G技術的列車WiFi，沿線5G網絡覆蓋，為旅客提供更優質的語音通話和移動網絡服務；車廂頂部設置29寸寬屏電視，可左右分屏，同時顯示列車運行和娛樂節目信息等。

據介紹，「復興號」智慧列車採用以太網控車、車載安全監測等9項智慧運維和監控系統。通過列車網絡和車廂視頻的聯動，當發生火煙、超載或乘客觸發緊急按鈕、車門異常等警報時，可通過車廂視頻快速確認和排除故障，進一步提升列車運行水平。

資料顯示，「復興號」電力動車組由中國中車自主研發，營運於中國鐵路客運專線、高速鐵路及普速鐵路的電力動車組的統稱。該動車組現有型號列車的最高營運速度為160、250以及350km/h。

復興號系列是採用交流傳動的鋁合金空心型材車體的列車，未來將逐步淘汰現有的和諧號電力動車組，作為中國高速鐵路的主力車種。