四川成都發現5釐米巨型螢火蟲　有逾30個發光點可照亮周圍

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-06-24 16:18

近日，四川成都有昆蟲研究人員發現一隻體長5釐米、具有30多個發光點的巨型螢火蟲。據悉，這是第一次在中國採集到此種係。

在白天，該蟲的外觀與黃粉蟲相似，而到了夜晚，牠卻可以全身發出綠光。（紅星新聞）

6月19日，成都華希昆蟲博物館的工作人員，在都江堰趙公山考察期間，採集到一隻體長達5釐米的巨型螢火蟲雌性成蟲。在白天，該蟲的外觀與黃粉蟲相似，而到了夜晚，牠卻可以全身發出綠光，「宛如披掛了幾串小燈」。

據介紹，這隻螢火蟲的發光點多達30餘個，而且不會閃爍，亮度遠遠超過普通螢火蟲，甚至能夠將周圍數厘米的範圍照亮，讓人看清報紙上的文字。

經過館長趙力鑑定，確定其為一種巨大的雌光螢科昆蟲，是第一次在中國被採集到，拉丁學名為「Rhagophthalmus giganteus」，是最早發現於1888年的螢火蟲種係，過去已知分布在泰國和緬甸。由於該蟲尚無中文名稱，趙力根據其分類地位和體型特徵，將其命名為「巨雌光螢」。

趙力介紹，雌光螢科成蟲多出現於4-6月，雄蟲會飛行，但不會發光。雌蟲在交尾前尾部會發光，光點強烈明顯。交配產卵後，全身體節發出環狀光芒，具保護警示作用，也是護卵的行為，雌蟲壽命可長達三個月之久。

目前，華希昆蟲博物館已將這隻巨雌光螢飼養起來。經初步觀察發現，牠平時都躲在土壤中，只在夜晚空氣濕度達到90%以上時才出來活動。趙力表示，將進一步觀察它的生活習性。