美媒：中國疫苗效力低難阻病毒傳播　多國高接種率反而新感染激增

撰文： 李亭 葉琪 最後更新日期： 2021-06-25 17:27

美國傳媒《紐約時報》發表評論文章，指新冠肺炎肆虐全球，蒙古國、巴林、塞舌爾都寄希望於容易獲得的中國疫苗，推出雄心勃勃的接種計劃，「但是，這三個國家非但沒有擺脫新冠病毒，反而在與感染激增作鬥爭」。 文章稱，在後疫情時代是要面臨一個嚴峻現實，就是復蘇的程度可能取決於政府為人民提供哪些疫苗，而多個國家的例子表明，中國疫苗在阻止新冠病毒傳播方面可能不是很有效，尤其是變種病毒。

中國向全球多國援助新冠疫苗。（中新社）

塞舌爾、智利、巴林和蒙古已有50%至68%的人口完成新冠疫苗接種，覆蓋率甚至超過美國。但按照《紐約時報》的數據，截至上星期，上述國家都躋身新冠疫情最嚴重國家頭十位之列。最重要一點是，這些國家都是主要使用國藥及科興生產的中國疫苗。

另一方面，美國大約有45%人口接種新冠疫苗，大部分都是採用輝瑞疫苗及莫德納疫苗。美國的新增病例數目，已經在6個月內下降94%。此外，以色列使用輝瑞疫苗，該國疫苗接種率位居世界第二，僅次於塞舌爾。以色列每百萬人中新增確診病例數目現為約4.95，塞舌爾卻超過716。

文章認為，這些差異可能會導致全球在疫情後分為三組，一是利用各種資源獲得輝瑞疫苗及莫德納疫苗的富裕國家，二是遠不夠為大多數國民進行接種的貧窮國家，以及即使完全接種卻疫苗效力不夠的國家，「中國以及接種了中國疫苗的90多個國家，最終可能會被排在第三組，他們將在未來幾個月或幾年內面臨連續封鎖、檢測和日常生活限制」。文章稱，第三組國家的經濟復蘇或發展可能繼續受阻，而且隨着愈來愈多聲音質疑中國疫苗的有效性，說服更多人排隊接種疫苗也可能變得更加困難。

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中國外交部在回應《紐約時報》的聲明中則指，上述國家最近的疫情與其疫苗之間沒有聯繫。世界衛生組織的數據顯示，一些國家的疫苗接種率尚未達到足以防止疫情爆發的水平，需要繼續實施防控。此外，有關報告和數據表明，許多使用中國疫苗的國家讚揚中國疫苗安全可靠，在防疫工作中發揮良好作用。報道稱，中國外交部有強調，中國疫苗針對的是重症，而不是傳播。