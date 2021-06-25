廣州首座跨珠江人行橋今開通　命名「海心橋」刷新世界紀錄

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-06-25 17:00

廣東廣州首座珠江兩岸人行橋周五（25日）正式建成開通，並正式命名為「海心橋」。據了解，海心橋為目前世界上跨度最大、寬度最寬的曲梁斜拱人行橋。

海心橋跨度為198米，全長488米，寬度為15米，由中國工程院院士、華南理工大學建築設計研究院首席總建築師何鏡堂親手打造。其南連廣州塔、廣州國際媒體港，北接二沙島、珠江新城CBD商業區，開通後，民眾可以登錄「跨珠江人行橋」公眾號進行登橋預約，上橋時還需要出示穗康碼綠碼。

據介紹，主創團隊以「琴鳴絹舞、嶺南花舟」作為概念，在橋的設計中融入了粵曲水袖、廣州水上花市、嶺南古琴等具有嶺南文化代表性意義的意象。

據《新快報》報道，作為世界最大跨度的曲梁斜拱人行橋，海心橋具有主梁結構呈曲形、拱肋橫向側斜、橋樑跨度大三大特點，並有梁拱製作安裝精度高、線形控制要求嚴、運輸吊裝風險大、施工水域及周邊區域環境複雜四大難點。施工期間，中鐵廣州工程局以「四新」攻克難點，採用了承台圍堰組合鋼板樁新工藝，並首次運用抗壓強度可達150兆帕的超高性能混凝土新材料，最大限度地降低江水對拱腳的侵蝕等。

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此外，海心橋還是廣州首個以智慧橋樑理念設計的人行橋，其結合了信息化、5G、BIM技術，如設置視像識別系統識別橋上的人流量與行為，並可在出現擁擠等危險情況時及時預警管控。橋上還裝有能顯示實時人流、風速和天氣狀況的屏幕，另市民只要掃一掃橋上的二維碼，還可以提供旅遊信息、智慧導覽以及科普教育等服務。

何鏡堂形容，海心橋是一座技術之橋，也是一座人文之橋、藝術之橋，「她將會成為廣州人生活的一部分，記憶的一部分，並成為廣州歷史的一部分」。