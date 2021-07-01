中國搶攻乙女戀愛手遊市場　「戀與製作人」挑戰日本霸主地位？

撰文： 林君穎 最後更新日期： 2021-07-01 21:00

騰訊首款研發的女性向、乙女戀愛類手機遊戲－「光與夜之戀」於日前推出，上線首日很快躍升為IOS免費榜榜首、TapTap首日評分7.9。自2017年底，由疊紙遊戲製作的戀愛手遊「戀與製作人」（戀與）橫空出世、爆紅後，讓大眾開始關注到女性玩家對戀愛遊戲的需求，以及其驚人的消費力。

通過社羣網站宣傳，加上精緻的畫風、知名聲優，讓光與夜之戀獲得極高的關注。（微博@光與夜之戀）

因此近幾年來，中國大陸的遊戲公司將矛頭對準女性市場，推出各式戀愛手遊，如：「遇見逆水寒」、「未定事件簿」、「時空中的繪旅人」、「掌門太忙」、「少女的王座」等。

「乙女向遊戲」，即主要面向女性客羣的戀愛模擬遊戲，為女性向遊戲的其中一種。「乙女」一詞源自日本，意思為少女，不過乙女遊戲內的玩家設定並不會侷限於年齡、性別。與男性玩家常玩的策略、競技類遊戲不同，戀愛遊戲的玩法相對簡單，即便是結合卡牌遊戲的玩法，也不會設計太過複雜。

因為是戀愛遊戲，重點往往在玩家與角色的互動上，主要通過選擇對話選項、故事劇情、任務等來培養親密度。由於劇情、約會故事的氛圍營造、男主角人設等，全都仰賴文字，因此文筆就顯得十分重要，才能使玩家沉浸在遊戲裏。

目前中國大陸最為人所知的女性向戀愛手遊，仍是曾出圈的「戀與製作人」。雖然戀與推出至今近4年，期間遊戲公司也曾推出各種讓玩家批評的促銷或宣傳活動、廣告等，但無可否認該遊戲在角色設定、約會故事內容的呈現，還是數一數二。

遊戲5位男主角不僅個性鮮明，還打破過往常見的角色形象，比如李澤言，與傳統偶像劇、言情小説常見的動不動就炫富、每天不誤正業、翹班談戀愛、不尊重女性的霸道總裁，非常不一樣。隨着一步步解鎖劇情、約會故事，會發現到這位總裁是個相當有煙火氣的人，而且在事事上都相當尊重玩家的意願與選擇。

戀與推出後，無論是米哈遊的「未定事件簿」，還是網易的「遇見逆水寒」、「時空中的繪旅人」，推出時雖獲得一定的關注，但從未達到前者般出圈的熱度。

有網友簡單分析，認為有的遊戲女主（玩家代入的角色）太過傻白甜，導致與男主角的互動、約會故事走向，幾乎與網絡小説相差無幾，毫無新意；或是男主角的設定太過樣版，玩家的代入感不高，無法對角色產生依賴性，更遑論為其花錢買周邊。而且這些遊戲的約會故事在情緒、氛圍的渲染上還不夠，影響玩家的戀愛體驗。

由此可知戀與至今仍坐穩大陸國產乙女、戀愛手遊寶座的原因，在於使用細膩的文字讓玩家在約會故事中，感受到循序漸進的戀愛過程。儘管戀與被不少網友批評「飯圈化」，玩家對於自己主推的男主像是追星般地擁護，但這也表示打破偶像劇、言情小説刻板印象、過於完美的戀與男主角們，其在個性塑造上的確有獨特之處。

光與夜之戀和戀與皆不約而同選擇以現代社會為遊戲背景，其中一位男主角「查理蘇」憑着一股自信與搞笑發言，再次扭轉「霸道總裁」的刻板印象。（微博@光與夜之戀）

騰訊製作的「光與夜之戀」，雖於推出前有各種謠言，如：卡面、男主角人設等疑似「抄襲」戀與、騰訊曾高價買走戀與早期製作團隊的人員等傳聞。不過「光與夜之戀」已通過集合搞笑、土味情話於一身的男主角查理蘇，帶給玩家耳目一新的人物設定，成功製造話題。

中國大陸的女性向遊戲仍在發展階段，尚未如日本女性向遊戲有各式玩法，但如何通過細膩的文字拉住玩家，甚至帶來更輕鬆有趣的遊戲體驗，是目前女性向戀愛遊戲要長遠經營，必須注意的課題。