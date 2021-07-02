中共百年｜內地記者疑諷慶典如「恐怖片」　「女孩獻祭論」引爭議

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-07-02 17:20

中共建黨百年大慶於7月1日在北京天安門舉行，中國女記者宋詩婷因發文諷刺女共青團員在集體致獻詞時像是「爭相獻祭」，引發社會輿論關注。

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7月1日，中共舉行最高規格慶祝大會慶祝中國共產黨成立100周年，中國共青團員和少先隊員代表在天安門廣場集體致獻詞的畫面受到外界關注。當日上午11時，中國《三聯生活周刊》女記者宋詩婷在她的微博賬號「福．宋」發文稱，「那些女孩排列整齊，洋溢著驕傲的爭相獻祭的表情。真是部恐怖片，就幾秒鐘，看得我汗毛都立起來了。」

該貼文發佈後立即引發網友憤怒，網友紛紛湧入《三聯生活周刊》官方微博帳號下方大罵，「胡言亂語發神經」、「三聯果然狗多」、「全家被獻祭」、「搞得好像眾人皆醉她獨醒，她的行文方式令人恐懼」。還有不少網友挖出宋詩婷過去文章表示，「看她的微博，我的汗毛都要豎起來了。不過就是一個文化記者，沒想到還是一個老牌公知。 ​」

不過就在這段貼文發佈後，宋詩婷的微博帳號「福．宋」就被封禁。針對此事，《三聯生活周刊》目前並未發表評論，不過卻不斷將網友的留言刪除。

《三聯生活周刊》的前身為鄒韜奮在上世紀20年代創辦的《生活周刊》，1995年由三聯書店在繼承傳統的基礎上於北京復刊，其定位是做新時代發展進程中的忠實記錄者。

據官方新華社報道，此次慶祝大會共有7萬餘人出席，而慶祝大會中亦出現了多個「首次」。其中，包括張桂梅、李宏塔、買買提江．吾買爾、林丹等剛剛獲得「七一勳章」的獲得者，以及獲得「人民英雄」國家榮譽稱號的張伯禮、張定宇、陳薇等也在天安門城樓就座。

另外，這次慶祝中國共產黨成立100周年大會在北京天安門廣場舉行，是新中國成立以來此類慶祝大會首次在天安門廣場舉行。新中國成立後，中共中央慶祝黨的生日的重大活動基本都在7月1日舉行。在8次慶祝大會中，此次慶祝中國共產黨成立100周年大會是開始時間最早的一次。

慶祝大會中由中國共青團員和少先隊員組成的千人方陣獻詞，在天安門廣場舉行的歷次集體活動中，這一形式也是首次出現。

中共建黨百年現場，美女領誦員走紅（請點擊大圖瀏覽）：

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除此之外，通過官方央視的畫面看到，這場慶祝中國共產黨成立100周年大會舉行時，天安門廣場變身成為了一艘巨輪的造型。

巨輪的舵手駕駛艙的位置在天安門城樓，巨輪的前甲板一直延伸到人民英雄紀念碑，中共黨徽就在船弦上高高挺立。