清華學生超算團隊再獲雙料冠軍　「女將」張晨格外受矚

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-07-05 20:30

國際大學生超算競賽（ISC21）總決賽7月1日公布結果，清華大學計算機系本科生組建的清華大學學生超算團隊奪冠，同時取得LINPACK基準測試最高性能獎，為清華大學繼SC20超算競賽後第二次取得雙料冠軍。其中，團隊中唯一的女生、「女將」張晨格外受矚目。

清華學生超算團隊獲雙料冠軍，「女將」張晨（右二）帶領隊員奪得佳績。（微博@清華大學）

ISC21超算大賽由高性能指導委員會（HPC Advisory Council）主辦，與ASC超算競賽和SC超算競賽並列為世界最具權威性的三大國際大學生超算競賽。

受新冠肺炎疫情影響，本次競賽改為網上舉辦。賽題包括基準測試程序LINPACK、HPCG和HPCC，天氣預報程序WRF，分子動力學模擬程序LAMMPS，宏基因組組裝程序MetaHipMer，量子力學原子模擬程序包GPAW，以及應用通信模式分析的編程挑戰。

本次決賽共有來自世界各地的13支隊伍參賽，清華代表隊由張晨、鍾閏鑫、陳嘉傑、王雨田、翟明書、宋澤宇6名本科生組成，指導教師為計算機系助理研究員韓文弢和副教授翟季冬。

據了解，張晨為清華大學超算團隊的隊長。由上述6人組成的團隊曾在2020國際大學生超級計算機競賽（SC20）上奪得總冠軍，同時取得LINPACK基準測試最高性能獎，獲得雙料冠軍，為清華大學在SC競賽中首次奪得三連冠。

2020年，清華學生超算團隊斬獲「雙冠」。（清華大學官網）

據微信公眾號「量子位」爆料，張晨是一名非常優秀的學生。在CCPC中國大學生程序設計競賽女生專場上，張晨與隊友僅用三分之二的規定時間就完成了所有賽題，為清華大學在該競賽上的首次奪冠。

除此之外，張晨在學術上亦表現出色。針對「神威·太湖之光」的科研項目，研究結果轉化成論文，發表在國際期刊 IEEE TRANSACTIONS ON COMPUTERS 上；推研成績排名中位列全系第一，平均學分績點（GPA）3.8，其中由計算機系和數學系開設的課程全部為4.0；曾獲中國國家獎學金、中國計算機學會「CCF優秀大學生獎」等獎項。