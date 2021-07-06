央行警告轄內機構不得為虛擬貨幣提供服務　籲消費者勿「炒幣」

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-07-06 20:57

中國人民銀行（央行）營業管理部周二（6日）發布「防範虛擬貨幣交易活動的風險提示」，文中「鄭重警告」轄內相關機構，不得為虛擬貨幣相關業務活動提供經營場所、商業展示、營銷宣傳、付費導流等服務；轄內金融機構、支付機構不得直接或間接為客戶提供虛擬貨幣相關服務。

央行表示，為貫徹落實中共中央、國務院關於打擊虛擬貨幣交易的決策部署，防控虛擬貨幣交易炒作風險，保護民眾財產安全，近期，北京市地方金融監督管理局聯合中國人民銀行營業管理部、懷柔區政府相關部門，對涉嫌為虛擬貨幣交易提供軟件服務的北京取道文化發展有限公司予以清理整頓，責令該公司注銷，官方網站已停用。

央行對虛擬貨幣出手。（路透社）

央行續表示，提醒消費者應增強風險意識，樹立正確的投資理念，不參與虛擬貨幣交易炒作活動，不盲目跟風虛擬貨幣相關投機行為，謹防個人財產及權益受損；要珍惜個人銀行帳戶，不用於虛擬貨幣帳戶充值和提現、購買和銷售相關交易充值碼以及劃轉相關交易資金等活動，防止違法使用和個人信息洩露；及時舉報虛擬貨幣交易相關違法違規線索，對其中涉嫌違法犯罪的，應及時向公安機關報案。

上月底約談銀行及支付機構

央行上月21日曾發布消息指，約談工商銀行、建設銀行、農業銀行、支付寶等部分銀行和支付機構，要求不得為相關活動提供賬户開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。

券商中國6月22日報道，在中國央行公告發布後，比特幣迅速跳水，盤中跌幅一度逼近10%，並跌破32,000美元；以太坊一度跌超10%，跌破1,900美元；幣安幣、艾達幣跌超5%，狗狗幣跌近16%，瑞波幣跌超8%。相較於2021年內高點，比特幣、以太坊等虛擬貨幣跌幅均超過了50%。

在被約談後，各大銀行紛紛發布聲明，與虛擬貨幣「劃清界限」。聲明稱，禁止使用公司服務開展比特幣等虛擬貨幣交易。一經發現將立即採取暫停相關賬户交易、終止金融服務等措施。支付寶也回應稱，堅決不開展、不參與任何與虛擬貨幣相關的業務活動。一旦發現商户從事虛擬貨幣交易，將其納入黑名單，禁止後續合作。