北京借斯諾之名促西方對華公正　其女稱父不會支持中國打壓記者

美國記者埃德加·斯諾（Edgar Snow）因曾多次向西方介紹中共，並撰寫中共崛起書籍被中方視為老朋友。外交部和媒體近期再以斯諾為例，敦促西方記者公平公正報道中國，引發西媒解讀。為此，斯諾之女最新發聲，稱斯諾的作品絕不會支持「中國對記者的打壓」。



美媒《紐約時報》7月12日刊登斯諾的女兒最新回應，回應指出，在中共建黨百周年前夕，外交部長王毅敦促更多記者效仿斯諾。此外，《中國日報》開設了「新時代斯諾工作室」，鼓勵記者「展示真實、立體、全面的中國」。

斯諾女兒表示，「這些活動被解讀為呼籲只報道中國的正面新聞，迴避對該國的批評，引發一些人聲稱斯諾與毛澤東關係『親密』，且他的獨立性『受到影響』」。

她稱，實際上，斯諾相信自由、獨立和真實的報道。他一再抵制其他人對他作品的支配、篡改或審查，無論是蔣介石、約瑟夫·麥卡錫（Joseph McCarthy）、莫斯科的斯大林主義官員還是冷戰中的中國和美國官員。」

「任何認為斯諾會支持當前中國政府對記者打壓政策的人，不是對他作品的真正意義一無所知，就是故意利用他來達到自己的目的。」她說道。

6月20日，中共建黨百年紀念臨近之際，官方英文報社《中國日報》宣佈成立「新時代斯諾工作室」。中共總書記習近平不久前也寫信給北大的外國留學生，希望他們了解中國和介紹中國。

而在今年3月，中國外交部長王毅也在記者會上敦促西方記者成為「新時代的斯諾」。

王毅在當時介紹稱，80多年前，斯諾和斯特朗（Anna Louise Strong）、史沫特萊（Agnes Smedley）等一批外國記者來到中國陝北延安，將自己的所見所聞所思所想忠實介紹給了世界。斯諾並不是共產主義者，但他看待中國共產黨時，不帶意識形態偏見，始終堅守客觀真實，始終追求公正良知。他所展現的職業精神和道德操守讓人敬佩，他為增進中美人民的相互了解傾注了畢生心血，中國人民至今仍然懷念他。

資料顯示，美國記者斯諾，因在中國革命期間的著作而聞名。他被認為是第一個採訪中共領導人毛澤東的西方記者。1937年《西行漫記》（原名《紅星照耀中國》）是斯諾最為著名的出版物，該書紀錄了從中共創建至1930年期間的中國共產主義運動。他亦被中方視為老朋友。中國郵電部於1985年6月25日發行了一套《中國人民之友》紀念郵票，共三枚，其中第三枚郵票上的人物就是斯諾。