公安部：2014年起反恐拘捕逾1.4萬人　東伊運不斷派受訓人員潛入

公安部7月14日在北京召開新聞發布會，稱自2014年起中國搗毀1,900多個「暴恐團伙」，拘捕逾1.4萬人，繳獲2,000多枚爆炸裝置，「連續4年多未發生暴力恐怖案」。



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國家反恐辦副主任、公安部反恐局副局長吳鑫透露，內地自2014年起在全國範圍內展開嚴打暴力恐怖活動的專項行動，「將絕大多數恐怖活動摧毀在預謀階段和行動之前」。

他稱，自2014年起全中國搗毀1,900多個暴恐團伙，拘捕逾1.4萬人，繳獲2,000多枚爆炸裝置。

中國國家反恐辦副主任、反恐局長劉雲峰稱，全球恐怖襲擊頻發，對暴恐極端人員的刺激示範效應強烈，中國的海外機構、人員面臨恐怖威脅增大；中國已與數十個國家在情報交流、線索核查、案件偵辦等方面展開合作。

他說恐怖主義是人類社會的公敵，中國不向任何恐怖活動組織和人員妥協，也反對「雙重標準」和將反恐「政治化」「工具化」。

他強調，「我們仍需保持高度警惕，我國仍面臨着恐怖主義的現實威脅。」特別是「東伊運」恐怖活動組織在境外利用網路發布暴恐音視頻，宣揚恐怖主義思想，傳授武器使用和制爆技術，不斷派遣受訓人員潛入中國境內策劃實施恐怖活動。

此外，中國國新辦同日發表《新疆各民族平等權利的保障》白皮書，稱中國治疆政策下，新疆經濟社會快速發展，民生建設和投入力度持續加大，「各民族擁有平等的發展機會」，並建立覆蓋全民的社會保障體系；目前新疆大局持續穩定，「各族人民安居樂業，正處於歷史上最好的發展時期」。

中國官方此前發布新疆反恐紀錄片，東伊運組織訓練幼童開槍畫面曝光：

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此前，新疆烏魯木齊七五事件12周年當天，官方新華社發布消息稱，兼任軍委主席的中共總書記習近平簽署命令，授予武警部隊新疆總隊某部特戰一中隊「反恐尖刀中隊」榮譽稱號。

武警部隊機關報《人民武警報》7月9日在報道中，首次披露該中隊先後參加反恐戰鬥31次，擊斃暴恐分子91人。

2019年7月中國政府的《新時代的中國國防》白皮書稱中國武警部隊「2014年以來，協助新疆維吾爾自治區政府打掉暴力恐怖團伙1,588個，抓獲暴力恐怖人員12,995人。」雖無特別說明，這6年的反恐數據應該主要來自武警新疆總隊和武警新疆兵團總隊兩個單位。