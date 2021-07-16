內地自媒體「大象公會」遭封殺　曾捲涉疆爭議及地域歧視風波

內地自媒體賬號大象公會、迴形針PAPERCLIP、黃章晉等在微博、B站（bilibili）等多個平台賬號被封禁或處於停用狀態引發關注。



綜合媒體7月15日消息，在B站、微博、知乎等平台搜索「迴形針PAPERCLIP」，均顯示沒有相關用户。黃章晉、大象公會等的微博賬號也已不可見。外界消息顯示，這些賬號於7月14日遭封禁。

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迴形針PaperClip是中國一家科普類自媒體，曾於2020年新冠肺炎（COVID-19）疫情期間發布《關於新冠肺炎的一切》引發了強烈反響，頗受稱讚。

但該媒體因隨後發布的視頻《如何快速消滅全世界的森林》及兩位前任編輯去向而廣受爭議。《如何快速消滅全世界的森林》被發現與之前海內外版本視頻裏的中國地圖不一致，被指存在「雙標」，當時創始人吳松磊致歉並決定1個月內停止更新視頻。

另據B站博主「賽雷話金」6月18日聲稱，迴形針前任編輯「聶統宇」現就職於美國陸軍研究實驗室，而另一位前任編輯則多次在海外社交平台發表「反華言論」。隨後，@迴形針PaperClip發布致歉聲明，稱涉事的兩位員工均已離職。

而迴形針PAPERCLIP、大象公會、黃章晉三方間存在密不可分的關係。迴形針PaperClip是於2018年3月從大象公會劃分出來而成立的公司，其創始人吳松磊原在大象公會從事嚴肅科普類視頻的製作，大象公會是迴形針團隊的股東之一。

大象公會由黃章晉創辦，黃章晉早年是《鳳凰周刊》主編。黃章晉即為迴形針PAPERCLIP、大象公會的幕後金主。

2014年3月13日左右，黃章晉的「大象公會」微信公號就曾被封禁，幾天後的3月21日又被解禁。

當時，黃章晉猜測，賬號被封可能與涉及新疆的文章有關。一篇是由伊力哈木•伊沙克用I.Issak這個ID發表的《你們以後都別TM問我這些問題》，文章描述這位新疆維族青年民族身份被人誤認的經歷。這篇文章發出後，伊力哈木被一些人留言說成是民族分裂分子。

而大象公會一篇題為《中國犯罪之鄉地圖》的文章也曾導致網絡上圍繞「地域攻擊」的爭議再次蜂起。網友亦批評該文章雖被冠以「科普文」「掃盲帖」的外衣，但其中的「地域歧視」卻陰魂不散。

至於黃章晉本人，他曾在中國國家部門表示既要抓間諜，又要抓「內奸」和「幕後金主」時，發文問「間諜好定義，內奸如何定義」而引發關注。