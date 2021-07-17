BBC質疑外籍vlogger受資助宣傳中國　當事人否認：真實記錄有錯嗎

英國廣播公司BBC在7月11日發表題為「中國虛假訊息運動中的外國人」的文章。文章聲稱，「有越來越多的海外『視頻博主』（vlogger）把自己呈現為中國熱愛者，散播有關中國的「虛假訊息。」「一些視頻博主涉嫌與中國國有媒體合作，向世界傳播中國的說辭。」

巴雷特父子YouTube帳號顯示有近29萬粉絲。（Youtube@BarrettYT）

文章列舉稱，傑森．萊特福特（Jason Lightfoot）曾經與中國國際電視台（CGTN）合作過，巴里．瓊斯（Barrie Jones）的影片曾被中國外交部引用過，李．巴雷特（Lee Barrett）參加了「許多政府贊助的」活動，暗示他們是受到中國政府的資助和支持。

文章也提到這些vlogger的回應，「巴雷特父子在回覆BBC的電子郵件中，極力否認他們代表中國政府發布虛假信息，也否認他們為內容付費。」萊特福特沒有回應BBC的採訪請求，但他在一段影片中表示「除了我自己，沒有任何人資助」，而且「從來沒有人支付過旅行費用」。

李．巴雷特強調自己的影片內容都是「發自內心和親眼所見」。（Youtube@BarrettYT）

7月14日，李．巴雷特再發布影片作出正面回應，指BBC還是老一套，許多措辭表述都虛假而可笑，他並質問，「真實記錄中國有錯嗎？」

巴雷特表示，「我從2007年開始就往來於中國，我很喜歡中國的一些東西，但是我顯然不會把自己稱為『中國熱愛者』。」他表示自己的影片只是紀錄了自己在中國所做的、所看到的、所體驗到的，這才不是什麼「虛假訊息」。

巴雷特最後明確說，「我們說的都是發自內心，我們說的都是親眼所見」，無論怎樣，他們父子的影片內容都不會受到任何影響。據悉，巴雷特父子目前在YouTube上有28.9萬粉絲，他們分享的影片多紀錄自己在中國的日常生活。

李．巴雷特拍片回應BBC（點解以下影片觀看）：

此前1月9日，英國媒體《泰晤士報》刊登一篇題為《北京資助英國視頻博主開展政治宣傳攻勢》的「調查報道」，聲稱巴雷特父子、傑森等多個在中國居住的外籍vlogger，其影片內容受到中國政府的資助，目的是「在海外開展政治宣傳」。

6月19日，傑森發布影片，表示自己再次登上了英國《泰晤士報》。這次《泰晤士報》宣稱傑森參與了CGTN發起的外國記者招募活動，指他受到中國政府的資助。傑森回應澄清，自己的收入主要來源於YouTube，並開玩笑稱YouTube是一家美國公司，這樣與其說中國，不如說是美國在資助他。