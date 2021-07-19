商務部公布五城率先開展國際消費中心城市培育建設　上海廣州入圍

商務部部長王文濤今日（19日）宣布，經國務院批准，在上海、北京、廣州、天津、重慶，率先開展國際消費中心城市培育建設。到底如何建成國際消費中心城市？各地對建設國際消費中心城市又有哪些新設想、新佈局？



內地《經濟日報》報道，具備條件的相關省份已經意識到，國際消費中心城市是現代國際化大都市的核心功能之一，今年各地兩會紛紛結合自身特色推出明確規劃。北京市提出，推動在線教育、遠程辦公等新業態發展，擴大健康、養老、文旅、體育等服務消費；上海市提出做強首發經濟、夜間經濟、品牌經濟，推動市內免稅店新政落地，打造一批智慧購物示範場景、商業消費體驗中心。

廣東省提出，支持廣州、深圳建設國際消費中心城市，佈局一批區域消費中心城市，推動建設具有地方特色的市內免稅店，引導境外消費回流。重慶市提出，加強需求側管理，探索擴大內需的有效制度，加快建設國際消費中心城市，擴大基礎設施、公共服務、產業轉型升級、戰略性新興產業等領域投資，持續釋放內需潛力。

北京將率先開展國際消費中心城市培育建設。（視覺中國）

建設國際消費中心城市，提升消費在經濟發展中的作用，有利於引導上游產業結構升級，推動經濟高質量發展。中國貿促會研究院副院長、研究員趙萍指出，國際消費中心城市通常消費規模巨大，總量高、增速快，並具有國際化程度高的特點。

其一是消費對象國際化，體現為進口規模巨大，進口貿易便利化程度高；二是消費人群國際化，體現為在本地居住的外國人規模大，包括外國人在內的消費者消費意願強；三是消費渠道國際化，反應快、成本低、體驗好，跨境電子商務B2C發展較為領先。

選擇城市應考慮甚麼因素？

趙萍表示，首先是基礎條件好的城市，即已經具備一定規模、消費基礎設施、消費政策等的城市。同時，城市消費潛力要大，即未來增長空間大，能夠立足國內、輻射周邊，甚至形成面向世界的全球影響力、吸引力。此外，國際化水平較高、對外開放意願強。通過建設國際消費中心城市，令其成為擴大引領消費、促進產業結構升級、拉動經濟增長的新載體和新引擎。

事實上，就消費規模而言，國內多個城市距離國際消費中心城市仍有較大距離。趙萍提醒，國際消費中心城市的建設要量力而行，未來中國的國際消費中心城市可能是具有全球影響力、吸引力的綜合性國際消費中心城市，也可能是專業化、特色化、區域性國際消費中心城市。

趙萍強調，在培育建設國際消費中心城市過程中，要讓不同城市展示自身的特色，避免千篇一律，以下問題值得注意。首先是目標差異化，即依託本地綜合實力，確定目標是區域性抑或全球性；其次是依託本地優質消費資源，形成獨特的商品和品牌供給能力；再者，要依托地理區位優勢、自然條件與輻射空間不同，形成獨特消費環境；最後，應依託本地獨特的歷史文化優勢，推動消費融合創新，傳統百貨店、閒置工業廠區轉型，形成具有本地特色的獨特消費體驗。

如何建設國際消費中心城市？

建設國際消費中心城市，首先要不斷推進國際化進程，讓買全球和賣全球能夠輕鬆實現。一方面，要讓國際消費中心城市及其周邊的消費者實現買全球，另一方面亦要吸引各國消費者到國際消費中心城市消費，實現賣全球。

其次，要對世界各國消費者形成吸引力，就必須在國際消費中心城市建設中打造良好的營商環境，鼓勵企業創新發展，大力推廣中國品牌。各地應結合自身歷史文化、獨特自然資源，發展特色產業，通過特色景觀、特色商業街、特色產品、特色服務、特色旅遊項目，延長游客停留時間，提升消費意願。

此外，在國際消費中心城市建設中，還要做好不同景點、不同商圈的差異化定位，不僅要讓外地遊客旅遊體驗豐富，也要讓本地居民的生活更加舒適。