吳亦凡性醜聞風波引多間官媒關注　中國婦女報斥「不修私德」

內地19歲女孩都美竹爆料知名藝人吳亦凡「選妃」式誘姦未成年一事轟動輿論，事件引發多間媒體關注。內地官媒《半月談》稱，明星藝德約束需加一道「制度鎖」；《中國婦女報》則批評其不修私德。



周一（19日），由內地官媒新華社主辦的《半月談》評論指，明星頻頻「犯事」，說到底還是行業內對明星藝德約束不夠嚴格。

文章稱，在成立道德委員會規範從業人員道德的同時，更關鍵的是要將明星藝德納入法治化的軌道中來，給明星藝德約束加一道法規之鎖，明確明星的責任和義務，將明星的個人行為與職業利益掛鈎。文章又指，影視明星是一個特殊的職業，其個人形象代表社會風尚，私德也被社會賦予更高的要求，唯有進行制度化的約束，才能真正讓明星們擺正自己的位置，嚴於律己，為大眾奉獻好的作品。

此外，由中國婦女聯合會主辦的《中國婦女報》發文稱，私德不修，人生必難行穩致遠，這是鐵律。靜等警方介入釐清，期待真相早日水落石出。法律面前人人平等，流量明星也不例外，相信法律不會冤枉一個好人，也不會漏掉一個惡人。

都美竹爆料吳亦凡誘姦多名女性，私生活混亂：

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周一，吳亦凡在個人微博否認灌酒、收手機、「選妃」、「誘姦」、「迷姦」等多種傳聞，並表示會對自己說的話負法律責任。「如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄。」吳亦凡工作室也連發兩次聲明，稱都美竹編造吳亦凡不實訊息，偽造聊天記錄，惡意引導公眾。並表示​​​​向公安機關報案。

事件經不斷發酵，越來越多疑似與吳亦凡相關的受害者在網絡曝光與其視頻、聊天記錄等；另有消息人士爆料，吳亦凡或涉「聽話水」、「乖乖水」、「誘惑水」等新型毒品供應鏈；目前吳亦凡與內地的娛樂合作已全部被終止。

周日（18日），都美竹透露吳亦凡以各種方式物色、誘騙年輕女性發生關係，包括自己在內的受害者遠超8人，其中甚至包括2名未成年女生。都美竹稱，她已經分批退回50萬元的所謂「封口費」，並做好了走法律程序的準備。

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其實早在2016年，吳亦凡粉絲、微博網紅「小G娜」就曾在網絡曝光吳亦凡與多名女子有染，並公開與其曖昧短信及約會記錄。但當時該事件事並未撼動吳亦凡在娛樂圈的地位，甚至有多名知名人士公開對吳亦凡表達支持。

其中包括中國央視前主持人崔永元、前時尚集團總裁蘇芒、女作家六六、脱口秀節目《奇葩說》辯手馬薇薇等。當時，崔永元還斥責女網紅藉機炒作上位，稱「這時候我們不僅要支持吳亦凡，更要反對下三濫」。在吳亦凡「選妃」事件再次被曝光後，目前，這幾位知名人士微博評論區已被輿論攻陷。

資料顯示，吳亦凡現年30歲，加拿大籍華人，出生於廣東省廣州市，中國說唱歌手、演員。近年來在中國內地頗受追捧，堪稱內地娛樂圈「頂流」。