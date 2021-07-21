鄭州地鐵水浸至少12人死　暴雨成災源於預警準備不足？

河南省連降罕見特大暴雨被指千年一見，部分城市陷入癱瘓狀態。鄭州市交通停運、地鐵5號線乘客被困，水深齊胸；鞏義市氣象局長被大水沖走。國家主席習近平緊急批示，軍方急派2萬官兵搶險。災難之下，河南防汛預警系統受到質疑。

「鄭州地鐵」17日發布消息稱，受到持續暴雨影響，鄭州地鐵全線網車站已經暫停運營服務。而在事件發生後，當局啟動緊急回應機制，組織力量疏散被困地鐵車廂人員。最終合共疏散500多人，其中12人送院搶救無效身亡，另有5人受傷。



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據官方央視新聞7月21日消息，針對河南洪災，中共總書記習近平作出重要指示，要求「始終把保障人民群眾生命財產安全放在第一位，細抓抓實各項防汛救災措施。」

鄭州氣象局發布，鄭州7月20日16時至17時，一個小時的降雨量達到了201.9mm。從氣候學的角度來看，這場降雨「超千年一遇」。中國媒體澎湃新聞報道稱，鄭州三天降雨量相當於以往一年的量。

中國軍方連夜出動解放軍、武警消防部隊共計約2萬餘人。另據官媒《人民日報》7月21日最新消息，解放軍據中部戰區駐豫火箭軍某部近200人攜帶皮划艇、救生衣等必要救生器材奔赴鄭州搶險救災。

鄭州地鐵5號線五龍口停車場及其周邊區域成此次重災區，乘客擠在停駛的車廂裏，水深已經齊胸，孩子被高高舉起，場面十分危險。據鄭州市委宣傳部7月21日消息，當日18時10分，鄭州地鐵下達全線網停運指令，共疏散群眾500餘人，其中12人經搶救無效死亡、5人受傷。

中國火箭軍趕赴一線搶險：

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河南鞏義市則被發現氣象消息斷更。據澎湃新聞20日報道，在中央氣象台網站上，河南省鞏義市的實時氣象情況已經超過10個小時未更新。鞏義市應急管理局隨後回應，受強降雨影響，鞏義市多處地埋通信光纜被沖斷，基站基礎下沉、機櫃及塔體被泥石流掩埋，部分區域通信阻斷，無法再上傳實時天氣動態。

此外，據透露，鞏義市氣象局局長趙建彪在匯報氣象工作路上遭遇強降雨，被大水沖走，直至下午才被群眾救起，目前身體已無大礙。

對於這場猝不及防的災難，內地具有影響力的時政評論微信公號「 團結湖參考」指出，「河南的這一波汛情，其實早在預料之中。一周前開始，從國家防總到省市層面，就開始研判黃淮流域汛情和佈置抗洪搶險。7月13日，河南省早早宣佈防汛進入『戰時狀態』。也就是說，應對這一輪強降雨，河南省是做了充分準備的。儘管如此，鄭州出現的災情仍然讓人們感到猝不及防。」

鄭州特大暴雨現場，車輛村莊被淹：

「醫院停電，地鐵成為河流，公交停運，大量車輛泡水，社交媒體上到處都是求救的聲音。隨着圖片和視頻的海量轉發，人們開始質疑，為什麼鄭州面對預期的災害，沒有做好萬全的準備？」

文章批評指，從現有的材料看，鄭州乃至河南在此次汛情到來前仍然採取傳統的「內緊外鬆」策略，體制內廣泛動員，公眾層面還是歌舞昇平。很多普通市民並不知道自己將面對什麼局面。因為缺乏充分的預警訊息，整個城市依然按照慣常的節奏運行，增加了搶險救災的難度，也造成不必要的生命財產損失。

文章對比強調，北京前不久同樣經歷暴雨。在暴雨來臨之前，幾乎每個市民都接到預警短信，很多單位都採取了彈性上班和錯峰上下班的措施。而這種全民知曉的做法，有效降低了災害風險，減輕了災情來臨時城市運行的壓力。

文章指出，「政府動員能力是否強大，基礎設施是否牢固可靠，無疑都是決定性的因素。但是，提高全民抗災意識，暢通災情預警訊息，也都是至關重要的。」

另有分析者指出，鄭州的城市治理、暴雨應對確實存在短板，若有更長遠更及時的災情防控機制，會否不至於手忙腳亂。不過面對多年不遇的大災難，再次體現了人類力量終究有限，面對大自然的挑戰，人類的脆弱性再次暴露無遺，這也再次警示人們要敬畏自然，長遠考慮。