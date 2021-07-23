內地100個「最缺工」職業排名公布　一文睇清哪些行業最缺人

人社部周四（22日）公布今年第二季度全國招聘大於求職「最缺工」的100個職業排行。與第一季度相比，高技能人才短缺現象較為明顯，但生活服務業相關職業需求仍保持旺盛趨勢。除仍舊位列前十的「保潔員」「餐廳服務員」「家政服務員」外，「美容師」「嬰幼兒發展引導員」「養老護理員」等職業排位有所上升，呈現短缺程度加大的趨勢。



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據《中新網》報道，相關排名情況來源於全國102個定點監測城市公共就業服務機構填報的人力資源市場招聘、求職數據，綜合考量崗位缺口數量、填報城市數量等因素，經加工匯總整理形成，按「招聘需求人數」與「求職人數」崗位缺口數量和填報城市數量加權取值後從大到小排列。

人社部指出，與第一季度相比，本期「排行」有三大特點，一是招聘需求和求職人數環比均有所減少，求人倍率進一步上升，二季度供求關係整體仍舊偏緊。從「最缺工」的100個職業看，招聘需求人數從一季度的166.5萬人減少至153.8萬人(下降7.63%)；求職人數從一季度的60.9萬人減少至51.7萬人（下降15.11%）；缺口數從一季度105.5萬人下降至102.1萬人（下降3.22%）。

內地生活服務業相關職業需求仍保持旺盛趨勢。（中新社）

二是高技能人才短缺現象較為明顯。新進排行30個職業中，近半數與製造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業等行業相關，所需職業專業化程度要求較高。如「儀器儀錶製造工」進入排行前十。

三是生活服務業相關職業需求仍保持旺盛趨勢。除仍舊位列前十的「保潔員」「餐廳服務員」「家政服務員」外，「美容師」「嬰幼兒發展引導員」「養老護理員」等職業排位上升，呈現短缺程度加大的趨勢。

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