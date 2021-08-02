教育雙減｜懷進鵬任教育部黨組書記　十八大後首擁院士頭銜一把手

中共人事再有調整，在當局針對中小學課外輔導和補習提出教育雙減改革之際，兩位正部同日履新。

《北京青年報》旗下微信公眾號「政知圈」今日（2日）報道，懷進鵬已任教育部黨組書記；中石化董事長張玉卓接替懷進鵬出任中國科協黨組書記。



據介紹，懷進鵬現年58歲，山東濟南人。1995年至1996年，他受原中國國家教委首批優秀中青年教師計劃資助，赴美國哥倫比亞大學訪問。2000年起，懷進鵬歷任北航副書記兼副校長、常務副校長。2009年5月，47歲的懷進鵬升任北航校長並躋身副部級，同年當選中國科學院院士。

2015年2月，懷進鵬調任工信部副部長。次年年底，出任天津市委副書記。2017年8月，懷進鵬任中國科協黨組書記、書記處第一書記，同年9月當選中國科協第九屆全國委員會常務副主席。2021年5月，懷進鵬當選為中國科協第十屆全國委員會副主席，同年7月任教育部黨組書記，是十八大後首位有院士頭銜的教育部一把手。

中石化董事長張玉卓，接替懷進鵬出任中國科協黨組書記一職。據介紹，張玉卓現年59歲，山東壽光人，是潔淨煤技術專家，中國工程院院士。他早年在煤炭科學研究總院擔任副院長、院長，期間將煤液化制油的產業化作為國家戰略項目，組織專業人員提出中國煤炭直接液化技術的雛形。

2002年1月起，張玉卓歷任神華集團副總經理、總經理、副董事長、董事長，並兼任過中國神華煤制油有限公司董事長，全面負責神華集團的煤製油戰略。2017年3月，張玉卓調任天津市委常委、濱海新區區委書記，後兼任中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會主任。

2020年1月，張玉卓被任命為中國石油化工集團有限公司董事長、黨組書記；同年3月，他兼任中國石油化工股份有限公司董事長、戰略委員會主任委員、提名委員會主任委員及社會責任管理委員會主任委員。