吳亦凡被刑拘｜自媒體潛入粉絲救援群　發現有逾百人報名參與劫獄

知名男星吳亦凡因涉嫌強姦罪，日前已被北京警方刑事拘留。就在網友們興高采烈地吃瓜之際，另一邊則急壞了吳亦凡的「真愛粉」們。



北京朝陽公安7月31日通報稱，針對網絡舉報的「吳某凡多次誘騙年輕女性發生性關係」等有關情況，經警方調查，吳某凡因涉嫌強姦罪，目前已被朝陽公安分局依法刑事拘留，案件偵辦工作正在進一步開展。

針對此事，大部分網友紛紛拍手叫好，將事件女主都美竹視為英雄人物；雖然吳亦凡目前並未被定罪，但是警方刑拘這一行為，說明已經掌握了決定性證據。

對於吳亦凡被通報刑拘一事，不少粉絲表示無法接受自己偶像涉嫌犯罪被刑拘。網上更是流傳多張粉絲群聊天記錄，粉絲們都討論如何解救吳亦凡，包括帶鏟挖隧道劫獄，甚至想「一換一」，自己坐牢以換取吳亦凡出獄。

為了了解吳亦凡被刑拘後粉絲們的表現及態度轉變，有自媒體潛入了一個「吳亦凡救援群」，沒想到一場試圖「解救哥哥吳亦凡」的行動正在緊鑼密鼓的策劃中。

「吳亦凡救援群」策劃解救吳亦凡（請點擊瀏覽大圖）：

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據悉，該群人數最多時達到1,000人，而且很多網傳粉絲聊天記錄均出自這個群。另外，這個粉絲群裏的粉絲主要在做兩件事。一種，是污名化涉事女生；另一種則是喊口號。

有粉絲不斷發表吳亦凡的桃色事件都是「你情我願」的相關言論。除了污名化女方，還有各種各樣的「救援口號」，比如瘋狂刷「怎麼救哥哥」。

有不斷重複吳亦凡是頂流，其他明星比不上；還有強調吳亦凡目前未被定罪，並不是實錘；更有人說願意用自己坐牢換吳亦凡出來。

如果說上面這些極端言論多少是粉絲價值觀問題，但漸漸的，部分粉絲的言論開始令人看不懂了。根據另一張聊天記錄截圖顯示，一名網友在群聊時透露已經有一百多位粉絲報名想要參與劫獄行動。

為了能有一個「私密空間」，吳亦凡粉絲們又紛紛在微博、QQ等平台建群，商討救援吳亦凡的「對策」。梳理發現，目前在社交平台上搜索「吳亦凡救援群」類似關鍵詞，能查到數十個相關社交群。

吳亦凡被刑拘後，官媒《人民日報》表示，外國國籍不是護身符，名氣再大也無豁免權，觸犯法律就要受到制裁，人氣愈高愈要檢點自律，愈當紅愈要遵紀守法。

央視網則發表評論《吳亦凡一案，該讓某些走火入魔的粉絲清醒了！》，指出近年來娛樂圈出現極端的「飯圈文化」，部分年輕人為了追星耗費巨大的人力、財力、精力，更為了「捍衛愛豆」令網絡暴力事件頻現，如此極端現象都讓追星變味，價值觀失準，公序良俗和社會倫理被拋諸腦後，甚至涉嫌違法，呼籲大家追星應該保持理智，不能迷失自我、誤入歧途，異變為腦殘粉。