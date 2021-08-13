新冠病毒溯源︱官媒刊美國生化實驗室衛星照　質問是否曾泄漏過

中美在新冠溯源問題上激烈交鋒，美國指控新冠病毒來自中國武漢實驗室，中國則多次喊話美國公開包括德特里克堡在內的美國生化實驗室。近日，官媒新華社最新公開衛星照，披露美國生化實驗室情況，引發關注。



中國官媒公布美國生化實驗室衛星照。（Twitter@XuZeyu）

新華社周三（11日）報道指，近日，新華社徐澤宇工作室與新華社衛星新聞實驗室合作，在海外社交平台推出一條高空「檢閲」美國生化實驗室的影片，從數十萬米外的太空視角，全景掃描美國在全球25個國家和地區設立的生化實驗室。

帖文寫道：「近20年來，美國一直拒絕重啟《禁止生物武器公約》核查議定書的談判。這一做法或許正是美國掩蓋其秘密的最佳選擇。美國在25個國家或地區建造生物實驗室，並引發麻疹或其他危險傳染疾病的大規模爆發。猜猜美國在世界建造了多少個生化實驗室？200個！」

+ 4

影片首先透過衛星曝光德特里克堡（Fort Detrick）實驗室佈局，並指出光是在蘇聯位於中東地區的幾個國家內，至少就有27座美國的生化實驗室，連韓國境內都有4座。

影片在最後並質問：「為何美國要在全世界建立這麼多生化實驗室，由軍方主導？這些實驗室是否符合安全規範？是否曾經發生泄漏事故？」

據報道，這段影片引發海外受眾強烈關注，目前其總瀏覽量已超過600萬次，互動20多萬次，來自多國的網民對美國生化實驗室的數量及規模表示吃驚和擔憂。