創投高管死亡震驚輿論　「靈修課」過來人：導師站女學員肚皮上

風險投資公司DCM董事總經理魏萌日前參加里程LEGACY飛躍力工作坊學習課程後死亡，年僅32歲，網傳該培訓涉及「精神控制」。雖然涉事公司及家屬否認，不過近日愈來愈多曾參加該課程或類似強調生命體驗、追求突破自我的「靈修課」的前學員透露內幕。

有過來人指，培訓期間設有「互罵」環節，也有「讓人聲嘶力竭喊出自己的目標或者慾望」環節，令人尷尬，甚至至今仍有陰影；同時不乏有學員精神失常，在一些課程，導師甚至會站在女學員肚皮上以「激發潛力」。有學者表示，這類課程原本由海外傳入，現已進行本土化調整，監管有難度。



網傳魏萌上課時遭遇精神控制，新浪財經報道指，魏萌是因為在四人相互質疑、辱罵環節中情緒崩潰而出事。不過魏萌的丈夫、工作坊所屬的北京誠泉文化發展有限公司皆否認。雖然事件是否與辱罵直接有關尚無定論，然而曾在前年於深圳參加同一課程的辛先生證實，培訓期間確實存在令人不適的罵人環節。

罵人不帶髒字 但很易被戳到痛處

辛先生介紹，課程依次分為探索（現為自覺力）、蛻變（現為飛躍力）、里程及智泉四階段，費用會遞增，學員多為35至45歲、已有家室的人士，並以創業者和公司高管居多，而罵人環節正是出於在飛躍力階段。

他憶述，課程中學員會在遊戲中暴露自己的弱點，並在老師的引導下，回憶過去自己未能完成的承諾，「整個過程是讓人否定自己，回憶完之後又讓你自己默默消化，不和其他人講話溝通」。老師又會讓學員回憶父母帶給自己的傷痛，並大聲喊出自己的目標，一些學員會在這一階段情緒崩潰，甚至會尖叫、大哭，需由講師安撫。至於罵人環節，會由小組長帶頭，讓幾個人在彼此不了解的情況下，沒有依據地以懦弱、膽小等等去定義一個人，過程中不帶髒字，而是用心靈的語言去刺激對方，雖然很強的個體針對性，但被罵者往往很易被戳到痛處。

LEGACY課程表。 （澎湃新聞）

在女朋友覺得他不停地猶豫和懷疑自己，一些朋友又打電話說這是傳銷或者精神控制後，辛先生一度有些崩潰，最後放棄繼續參加下一階段課程，如今亦願意將其稱之為精神操控。魏萌一事發生後，他把自己的經歷和看法發表在微博上，可在周三（18日）晚，他收到機構的私信，要求他刪除之前所發布的相關文章。

另一名前學員蔡女士亦在兩年前受「自我突破」吸引，於北京參加了相關課程。她介紹，課程期間老師曾設置「讓人聲嘶力竭喊出自己的目標或者慾望」的環節，當中有老學員嘶吼自己渴望的年收入等。她現時再回憶時覺得很尷尬，而且也沒有意義，而她亦因課程費用高昂，以及沒感覺到太多心理變化，而在上完第一期課程後便未再繼續。

據《紅星新聞》報道，記者周四（19日）實地探訪北京誠泉公司位於光華路SOHO的辦公地點，發現大門被緊鎖，工作人員透露自周一（16日）起就沒有人再來上班。LEGACY旗下自覺力工作坊負責人則表示「逝者（魏萌）為大，不便多談」。

北京誠泉辦公室。（紅星新聞）

為人脈參加課程 意外見證導師站女學員肚皮上

而在7年前，張先生為了結交人脈亦曾花費4萬多元（人民幣．下同）參加過深圳某培訓機構類似課程，課程都在五星級酒店舉行，學員都是企業主或創業者，機構甚至請來美國暢銷書《男人來自火星，女人來自金星》的作家做演講。他指，自己同樣經歷過類似互罵的環節，只是由於學員之間不熟悉，大家並不能罵得很精準，倒是在導師「催眠」環節中有人出事。

其憶述，導師反覆地讓學員思考自己有沒有賺到錢，有沒有對不起家人、父母，場面非常壓抑，期間一名瘦弱的女子尖叫痛哭暈倒。為了對她進行鼓勵和「催眠」，導師讓女子的頭和腳躺在兩張椅子上，身體懸空，之後不斷向其暗示她很有力量。隨後，導師竟然直接站在女子肚皮上，而後者也支撐住，而現場學員皆認為這是潛力被激發。

完成課程後，張先生曾被要求成為導師的關門弟子，這樣就可以一起投資項目，惟其門檻十分高，至少要10萬元起步，甚至有人出過百萬，他遂沒有繼續。值得一提的是，張先生還在該培訓公司任職過一段時間，他這才知道原來該種公司的提成很高，如3980元的課程，銷售的提成或能拿到一半，不過學員拉新人則沒有提成。至於公司如何包裝導師亦有套路可言，講課時，甚至第幾分鐘講什麼話，放什麼音樂，營造什麼氛圍等，皆有固定模式。

相關圖輯：LEGACY以往活動參加者眾多（請點撃放大觀看）

學者：組織為斂財和精神操控

曾長期研究中國「靈修熱」和膜拜團體議題的中國科學院大學馬克思主義學院副教授陳天嘉表示，類似課程其實起源於美國一名為生命源泉（LifeSpring）的組織，其基本上就是通過封閉訓練、限制外界信息，實現對學員強迫控制，使其失去判斷力和警惕性，再透過激烈、侮辱性的言語刺激摧毀自信和人格尊嚴，繼而利用學員的弱勢心態進行人格改造，讓其重拾新信念，獲得所謂的自信和提升，並對培訓導師和組織產生深度依賴。

陳指出，組織的最終目的是斂財和精神操控，而這類培訓傳入中國後，遭到熟悉中國法律的設計者進行巧妙的本土化改造，如隱去原組織名稱，改頭換面，以教練培訓、能力提升、團建為名進行運作。他認為，執法機關較難去作認定、監管、處置，只能從具體人身傷害案件、經濟犯罪、非法聚集、逃稅漏稅等方面打擊，若具境外背景則要作嚴格安全審查等。