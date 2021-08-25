東京奧運︱彈床冠軍金牌鍍層剝落　日本造幣局：奧組委或展開調查

東京奧運會女子彈床體操金牌得主朱雪瑩，前日（23日）在微博發文稱自己的金牌鍍層剝落，隨即引起網民熱議。日本造幣局回應稱，東京奧組委或就此調查。



《環球時報》昨日（24日）報道，東京奧運會獎牌製造商——日本造幣局，回應金牌鍍層剝落一事表示，尚未關注到此事。至於是否由於技術製造原因引起，能否予以更換等問題，日本造幣局則稱東京奧組委可能對此進行調查，具體問題請諮詢東京奧組委。目前，東京奧組委未給予回應。

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8月23日，朱雪瑩在微博發文稱，「你們的獎牌......也能扣掉一層皮嗎 ​​​？」從圖片中可見，金牌正面勝利女神圖案的左側有一塊區域色澤和其他部分不同，像掉了一層皮後顏色發深。朱雪瑩解釋，「我來澄清一下......這個一開始真的不是我故意扣的，發現缺了一小塊，我以為髒了，就拿手蹭了蹭發現沒變化，就扣了一下......就......」。

隨即，「朱雪瑩的東京奧運會金牌掉一層皮」登上微博熱搜，網友紛紛調侃，「再摳摳興許能摳出巧克力」、「這就是日本的工匠精神嗎？」。日本傳媒和網民也十分關注事件有日本網民表示，「運動員好不容易獲得的獎牌，奧組委應該積極予以更換」，還有人建議「在頒獎之前，就應確認好獎牌質量」。

昨晚，朱雪瑩在微博發布影片回應此事。她表示，自己發「獎牌掉皮」微博的原因是想知道是否有其他運動員遇到類似的情況，並非想更換獎牌，「我覺得獎牌就是一個形式，一個收藏品，更重要的是獎牌背後運動員們的付出和能夠為祖國爭得榮譽」。

據介紹，東京奧運會獎牌由電子產品回收金屬製成。據東京奧組委此前介紹，日本從2017年4月1日起，用兩年的時間在日本全國收集約78985噸的小家電和621萬部舊手機，從中提煉出32公斤的純金、3500公斤純銀和2200公斤純銅，所有的獎牌的原料均來自回收提煉的金屬。