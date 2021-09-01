西安地鐵女乘客遭安保拖走致衣不蔽體惹議　律師：無權強制帶離

8月30日，西安地鐵3號線列車上，有女乘客與其他乘客發生口角，後被身穿地鐵安保服的工作人員強行拖下車，期間衣衫被扯破。事後，西安地鐵運營分公司回應稱，當時安保人員是與其他熱心乘客「一起將該女乘客帶離車廂」。

然而，該說法與現場片段有出入，網民質疑地鐵方未有陳述事實，更認為安保人員的行為涉嫌強制猥褻女乘客。

《澎湃新聞》今日（9月1日）報道，多名律師指出，一般工作人員沒有執法權力，無權強制帶走乘客。西安公安地鐵分局已介入調查。



女乘客被身穿地鐵安保服的人員強行拖下車。（鳳凰新聞）

一般工作人員沒有執法權力

上海市錦天城律師所陸鳳陽律師表示，從目前曝光的幾段短片來看，西安地鐵方面的處置是不恰當。事件中有兩個疑問，包括涉事的安保人員是一般工作人員抑或警察，以及他當時是否在執法。他指出，強制帶離行為具有強制性，一般工作人員沒有該權力，據本次事件的嚴重程度，即使是警方到場，考慮到夏天市民穿着衣服相對較少，且是在公共場所，處置時也應採取一種審慎、謹慎的方式。換句話說，即使執法，也應考慮以文明理性的方式。

陸鳳陽認為，根據現有信息判斷，西安地鐵方面可以採取更恰當的方式介入處理，比如勸阻、協助溝通，或維持現場秩序，等到終點站或其他乘客都下車時勸離。地鐵工作人員的處置措施應限制在其職權範圍內，要文明、理性，要考慮到保護別人的形象和隱私。如果當事人想維權，可以要求西安地鐵方面賠禮道歉和賠償，比如對方在處置過程中有否給她造成財產損失，對方在強制帶離她的過程中有否對她造成身體傷害。

陸鳳陽表示，一個社會應該是文明、理性、平和，粗暴野蠻的處理方式不合適，還可能違法。根據現有的信息，以這種強制的方式拉扯當事女子，致對方身體大面積裸露，非常不合適。

地鐵保安無權強制帶走乘客

湖南金州律師事務所高級合夥人、律師邢鑫分析認為，如果西安地鐵的通報屬實，該女乘客在地鐵上與其他乘客發生口角期間，且有辱罵周邊乘客並與部分乘客產生肢體衝突的行為，則該行為嚴重影響車廂內乘車秩序。根據《治安管理處罰法》規定，擾亂地鐵秩序，可處警告或者200元以下罰款；情節較重，處5日以上、10日以下拘留，可並處500元以下罰款。

邢鑫表示，根據通報中的情況，地鐵保安人員並沒有強制請乘客下車的權力，應該報警，待地鐵到站後由公安機關實施，並由公安機關確定乘客是否違反《治安管理處罰法》，是否決定要作出行政處罰。地鐵安保人員遇到此類事件時，除勸阻外，也只能進行必要的自衛、使其他乘客免於受到傷害而採取的必要保護動作等被動行為。

他指出，影片中無法判斷在拖拽過程中，安保人員是否具有主觀方面的故意。如果只是因為動作過激造成女子隱私暴露，應當謹慎起見，不宜輕易認定他對女性造成侮辱。當然，若當事女子認為自己的權益受到侵犯，也可以採取投訴、舉報、起訴等合法手段主張自己的正當權益。

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若錯誤拖曳致衣冠不整，地鐵方應賠禮道歉

上海大邦律師事務所丁金坤律師認為，根據《西安城市軌道交通條例》規定，「阻礙屏蔽門（安全門）、車門開啟與關閉或者非法攔截列車、強行上下列車的，城市軌道交通運營單位有權對行為人進行勸阻和制止」。除此以外，保安不得侵犯乘客的人身自由。該乘客固然影響車內秩序，但是保安無執法權，不能拖曳之。

丁金坤稱，乘客如果遇到此類事件，正確的做法是固定證據，譬如拍照或錄影，再交給公安，公安會依照《治安管理處罰法》予以處理。對於錯誤拖曳，造成女子衣冠不整，暴露隱私，構成侵權，地鐵方應該賠禮道歉，賠償損失。