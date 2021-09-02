神舟十二號｜航天員太空授課惹關注　劉伯明完成首幅太空書法作品

2021年是中國航天大年，中國航天事業已經進入了「太空站時代」。在9月1日開學季，中國太空站的三位航天員為學生們帶來了一堂「太空授課」。



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9月1日，央視播出2021年《開學第一課》，節目中，三位航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波通過「天地連線」方式，為學生們帶來一堂「太空授課」，並示範了一套「巡天太極」。

被網民稱為「太空導遊」的航天員劉伯明還用Vlog的形式，帶着同學們漫遊太空站，展示他們在太空中的家。太空廚房、熱風裝置、微波加熱裝置、一日三餐、飲水系統、冰箱等設施。在劉伯明的專屬空間裏有一幅即興創作的繪畫作品「鳳凰傳奇」，描繪的是他在首次出艙時站在機械臂上看到的渤海灣。

此外，劉伯明還在太空站完成了首幅太空書法作品，他用毛筆寫下「理想」二字，並把它作為開學禮物送給全中國的學生。

聶海勝展示了他帶到太空站的中國傳統樂器笛子，還帶來了一幅特別的全家福——全體現役中國航天員合影。湯洪波準備的是兩個科學實驗，一個是挑戰「用筷子喝茶」，還有一個是「種太空紅薯」。