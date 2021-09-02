中美角力｜間諜活動？註冊違規？　環時探討成都美國商會關停內幕

中國西南美國商會日前被中共下令關停，內地官方未有提供解釋，引起輿論猜測這是否是「中美脱鈎」又一例證。

但內地傳媒暗示，中國西南美國商會業務範圍，與去年被關停的美國駐成都總領事館重疊，而美國駐成都總領事館是美方收集中國西藏和新疆地區情報的前哨站，中國西南美國商會或因與美國駐成都總領事館關係密切而被關停。



官媒《環球時報》旗下微信公眾號「補壹刀」9月2日發表文章，指出此前公開訊息，中國西南美國商會總部位於成都，其業務範圍覆蓋雲南、貴州、四川、重慶和西藏，這一範圍恰好與美國駐成都總領事館完全重合。

中國去年7月關閉了美國駐成都總領事館，以反擊美國特朗普（Donald Trump）政府突然關閉中國駐侯斯頓敦總領事館。

文章表示，諸多跡象顯示，中國西南美國商會，的確與前美國駐成都總領事館往來密切。

據該組織的一些公開自我簡介，中國西南美國商會成立於1996年，是一個無黨派、非盈利的組織。因為總部設在成都，所以它也時常被稱為「成都美國商會」。

但據了解，成都商會不隸屬於中國美國商會，後者是一個總部設在北京的商業倡導組織，在其他幾個城市設有辦事處。

在成都領事館被關停後，中國外交部曾經毫不客氣地指出，美國駐成都總領事館一些人員「從事與其身份不相符的活動」，「美方對此心知肚明」。

在領事館關閉前夕，中國西南美國商會還為總領事林傑偉（Jim Mullinax）舉辦了離任雞尾酒會。商會對林傑偉在任期內的「合作和支持」表示感謝，並在其「任期屆滿之際送上最真摯美好的祝福」。

文章又引述中國外交學院教授李海東表示，該商會從性質上來講，仍然是一個以商業為主要活動內容的NGO（非政府組織），它的活動內容不僅要合法合規，而且要合理，也就是說，其活動應當僅限於推進經貿的交流溝通，而不應試圖嘗試一些「與自身身份不相符」的其他活動。

較早前，中國西南美國商會會長王曉東（Benjamin Wang）對路透社表示，中國民政部似乎在執行，要求外國在中國國內只保留一個官方商會的規定，商會正在與當地政府討論其註冊和未來的方向。

有消息人士稱，西南美國商會是因沒有依據中國法律註冊為商會，而是以公司的形式在運作，所以被令暫停，而不是關閉。如果完善註冊手續後，該商會可以重新開始運作。