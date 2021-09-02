女乘客遭強拖下車致衣不蔽體　西安地鐵負責人被問責涉事保安停職

撰文：布藍
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西安地鐵3號線一名女乘客與人爭執後遭工作人員強行拖下車，期間被扯破衣衫致衣不蔽體。
西安市警方在周四（2日）發出最新通報，指涉事保安員陳某的行為造成惡劣影響，已責令其所屬保安公司對其予以停職並依規調查處理。
與此同時，西安市紀委監委亦在通報中指出，問責多名西安市軌道交通集團及其運營分公司給相關負責人。

據警方通報，事發在8月30日下午4時55分，女乘客郭某乘搭地鐵時，因其接打電話聲音較大，被另一名乘客提醒注意言行。兩人隨後發生口角，並有輕微肢體衝突。通報稱，地鐵公司保安員陳某到場制止雙方衝突，並要求兩人下車進行處理。惟郭某拒絕下車，並且持續大聲吵鬧，影響地鐵公共秩序。陳某在地鐵抵達大雁塔站後，強行拉拽郭某下車，造成郭某部分身體暴露。

通報表明，郭某在地鐵車廂內大聲吵鬧，並與另一名乘客有輕微肢體衝突，擾亂地鐵公共秩序，但同時陳某在處置突發事件過程中不冷靜，方法簡單粗暴，存在拖拽行為，造成惡劣影響。

根據目前調查掌握證據，郭某與另一名乘客的行為屬於情節輕微，不予治安處罰，由公安機關給予批評教育。至於陳某的工作方法簡單粗暴，但尚不構成違法犯罪，責令其所屬保安公司對其予以停職並依規調查處理，並根據《保安服務管理條例》等有關規定，公安機關對保安公司崗位責任制度、保安員管理制度落實不到位等問題責令限期整改，市地鐵運營分公司依據合同約定做進一步處理。

女乘客被身穿地鐵安保服的人員強行拖下車。（鳳凰新聞）

與此同時，西安市紀委監委在通報中指，經調查，西安市軌道交通集團及其運營分公司在工作中服務群眾意識不強，對相關人員教育培訓不經常，日常監管存在漏洞，保安人員履行職責不文明不規範，並且事件發生後調查核實情況不深入不全面，工作作風不嚴不實，反思反省不深刻。西安市軌道交通集團及其運營分公司的3名相關負責人已被黨內警告處分，另有1名相關負責人被調離工作崗位、2名相關負責人誡勉談話、1名相關負責人談話提醒。

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