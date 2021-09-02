西安地鐵女乘客遭拖走致衣不蔽體　兩間中標安保公司否認員工所為

西安地鐵3號線一名女乘客與人爭執後遭工作人員強行拖下車，期間被扯破衣衫致衣不蔽體。

事件引發輿論熱議，一方面地鐵公司被指未有陳述事實，同時工作人員的行為涉嫌強制猥褻，更何況理應沒有執法權力，無權強制帶走乘客。

《澎湃新聞》報道，西安地鐵在官網公示的兩間安保服務中標公司，均否認涉事人員是公司員工。



據此前報道，西安地鐵運營分公司稱，當時該名女乘客在3號線列車上與其他乘客發生口角。期間，該名女乘客不斷辱罵身邊乘客，並與部分乘客產生肢體衝突，嚴重影響車廂內乘車秩序。通報並指，列車安全員發現後立即勸阻，在多次勸離未果後，為確保車廂內乘車秩序，於列車到達大雁塔站後，安保人員與其他熱心乘客一起將該名女乘客帶離車廂。

《澎湃新聞》報道指出，根據西安地鐵官網公示的《西安市軌道交通集團運營分公司2021-2022年度一、三號線安保服務項目招標公告》顯示，西安中城衛安全防範有限公司、江蘇華安衛士保安服務有限公司，分別中標西安地鐵3號線2021—2022年度安保服務項目。

不過，江蘇華安衛士保安服務有限公司相關工作人員稱，經與西安分公司相關負責人，涉事保安非該公司員工，「大雁塔站不是我們單位的（負責的）。」西安中城衛安全防範有限公司相關工作人員亦稱，公司確實負責西安地鐵3號線相關安保工作，但內部核查後確認現涉事保安並非員工。

另一方面，西安地鐵運營分公司在周四（2日）就稱，涉事保安目前已被停職。