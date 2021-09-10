毆打恐嚇顧客不讓活着離開　濟南整容機構老闆涉非法拘禁罪被刑拘

「濟南一美容整形機構女老闆毆打顧客並進行恐嚇」近日在微博引發熱議。

9月9日，「濟南公安」官方微博發布最新情況通報：對「網傳濟南一整形機構女老闆毆打顧客視頻」一事，經濟南市公安局高新分局立案偵查，犯罪嫌疑人劉某明涉嫌非法拘禁罪，被依法刑事拘留；犯罪嫌疑人曲某、孫某笑涉嫌非法拘禁罪，被依法取保候審。案件正在進一步偵辦中。



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9月7日，一段「濟南一美容整形機構女老闆毆打顧客並進行恐嚇」的影片在網絡瘋傳，引發社會輿論關注。片中該整形機構女老闆不停對女顧客進行辱罵威脅，並發生肢體衝突。期間，女老闆還恐嚇顧客「你覺得我會讓你活着離開濟南嗎？」

影片在網絡傳開後，不少網友直呼「這就是黑社會」。事件發酵後，9月7日上午，濟南喜悦整形機構發布聲明稱，片中的女顧客安某是「醫鬧」，背後有專業的團隊在操縱炒作此事，此事醫院已經向警方反映。對於視頻中自己的不妥言行，整形機構當事人已經承認錯誤並將積極改正。

9月7日晚，山東濟南市舜華路派出所回應，涉事女老闆已經被帶到派出所了解情況，正在調查處理。據該整形機構一名前員工稱，片中打人者是整形醫院法人劉某。當事人安某2020年6月做了眼部手術後出現問題，要求修復和退款均遭拒。