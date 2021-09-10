習近平自疫情後600天未曾外訪　美媒：創20國集團領袖最長紀錄

新冠肺炎（COVID-19）疫情下，西媒關注國家主席習近平至今已600多天未踏出國門，缺席多場重要國際會議。外界質疑這類舉動是否會影響到中國外交。



2021年9月10日上午，中國領導人習近平應約同美國總統拜登（Joe Biden）通電話，就中美關係和雙方關心的有關問題進行交流。（Reuters）

彭博社9月9日報道指，習近平至今已1年7個月又22天未踏出國門，創20國集團（G20）領袖最長紀錄。

受疫情影響，習近平今年來已有十幾場國際會議是透過視頻方式參與，包括今天的金磚五國（BRICS）領導人峰會。他與全球個別國家領袖也已通過近60通電話，包括和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、德國總理默克爾（Angela Merkel）及法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）數度通話。

報道質疑，中國領導人缺席重要活動會影響各項事務推動，包括對抗氣候變遷和化解與美國爭端。

新一輪的G20會議將在10月底在意大利羅馬舉行。而聯合國（UN）氣候變化大會（締約方大會第二十六次會議）也將於11月在英國格拉斯哥舉行。而這兩項會議，中國均被視為重要參與者。外界尚未確認習會否出席這兩項會議。

分析認為，若習近平缺席世界大會，不利於改善中國與西方等國家的關係。原因是中國缺少機會在重要國際活動期間與他國領袖進行面對面會晤，這類做法有助化解緊張關係。

據悉，習近平最近一次出訪返國是在2020年1月18日，當時行程是訪問鄰國緬甸。他回國5天後北京便將武漢封城，疫情逐漸趨向嚴重。

不過，澳洲智庫公共意見與外交政策計劃主任卡薩姆（Natasha Kassam）認為，考量暴露在疫情下的風險，中國最高領導階層仍不值得冒着接觸新冠病毒（SARS-CoV-2）的風險出訪。