911恐襲廿周年｜倖存華人回憶：從80樓逃到1樓　大廈3分鐘後坍塌

二十年前的今日（11日），美國本土發生一系列自殺式恐怖襲擊事件，紐約世界貿易中心雙塔在兩架飛機的衝撞後訇然倒下。光陰荏苒，當年的倖存者延續着人生路，可對那些危如累卵的時分的記憶，則永遠烙印在腦海中，猶如一道橫了廿載的疤痕。

祖籍溫州的陳思進童年在北京度過，出國前一直在上海生活。作為親歷這災難的華人，他近日向外界憶述了當年事發時，自己從80樓逃到1樓，3分鐘後大樓就坍塌的驚險故事。這名前華爾街金融精英劫後亦投身文學創作，從而找到疏解情緒的鑰匙。



陳思進接受內媒「極目新聞」採訪時，就那些深刻的年月娓娓道來。據介紹，前往美國前，他曾在加拿大某金融軟件公司任高級工程師。2001年9月，正正是恐襲發生的當月，陳思進舉家赴美，在納斯達克BrutECN公司擔任高級金融軟件工程師，該公司是當時華爾街五大線上交易平台之一，而陳的辦公室就在世貿1號樓（北塔）80樓的8067室。

在搬進大樓的第7天，亦即九一一當日上午8時15分，陳思進如常上班，可剛泡完一杯咖啡，劫難便發生，他被一股強大的力量推倒致差一點撞上電腦屏幕，整棟樓層亦開始震動，有人大喊「快跑」。飛機撞擊後，熊熊烈火從大樓86樓開始燃燒，可陳思進和同伴們還蒙在鼓裏，跟隨人群「不緊不慢」往下走，想在78樓坐電梯到1樓，惟到達時卻發現電梯已經不通了。他想給妻子打個電話，但是沒有信號，遂覺得不對勁。

當時大樓已經變形，在3個美國人，包括陳思進一名同事的齊心協力下，逃生的大門終於被撞開，陳的同事為此連肩膀骨頭都被撞碎。眾人之後得以來到一條逆時針方向下旋、僅有1米寬的樓梯，這條彷彿看不到盡頭的樓梯，連同火海傳來的撕心裂肺地哭嚎等，此後一段長時間內一直盤旋在陳思進的腦海。

20年前在辦公室的陳思進。 （受訪者供圖）

隨着背着器材的消防員和警察不斷逆行而上，他們漸漸明白這次逃生不是因為爆炸，更不是因為演習，而是有飛機撞了上來。陳思進不停地跑啊跑，從80樓到1樓大堂，他們足足花了一個半小時。可累得幾乎虛脫的陳思進還顧不上喘氣，又玩命般向前跑，冀望脫險。兩三分鐘後，他回首一望，該棟曾經的地標已如同一塊「融化的朱古力」般坍塌，同時伴隨着慘絕人寰的哀號、海嘯一般的濃煙。

近3000名平民在這場劫難中離去，陳思進與同行的300餘人成為最後一批逃出的倖存者。如同許多劫後餘生的人一樣，陳思進脫險後也承受着精神上的痛苦，此後的3個月不斷被噩夢找上，纏綿悱惻，每天活得半夢半醒，也對電視新聞、一切九一一事件的話題避而遠之。一年後的紀念日，他才首次踏足距離辦公地僅10分鐘路程的世貿中心遺址，印象裏只有陰冷、潮濕。

陳思進（左四）與部分倖存者的聚會。（受訪者供圖）

逃出鬼門關讓陳思進意識到生命原來如此脆弱，反思要珍惜當下。而事件並未對陳思進個人的職業發展構成太多影響，他此後曾任瑞士信貸（Credit Suisse）證券投資部助理副總裁、到美國銀行證券公司任副總裁，以及先後在幾間公司任風險管理資深顧問等，直到去年才正式退休。

他表示，最大的改變就是他恢復了中文寫作，幾乎在九一一後的第三天，他就提起了筆，當時還差點找不到中文輸入法。幾年前，他還陸續出版了《心機：絕情華爾街（第一部）》、《危機：絕情華爾街（第二部）》、《歸·去·來》第一部《往事》和第二部《尋夢》，以及科幻小說系列第一部《超時空拯救》 等多部作品，有些甚至正被改編成影視作品。

陳思進的近照。（受訪者供圖）

通過寫作和表達，陳思進找到疏解情緒的鑰匙。不過雖然曾斷斷續續回到遺址參觀，但一直到2019年，陳思進才終於與自己和解。

現已定居加拿大多倫多的他表示，自己今年並沒有特別的安排，也不會再回世貿遺址。對其而言，過去的事情經已放下。