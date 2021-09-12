颱風燦都將登陸浙江　上海停課1.5天地鐵築「五道防線」

今年第14號強烈「燦都」預計將在13日在浙江舟山到寧波一帶登陸或掃過浙江東北沿海，浙江多地上海、舟山、寧波都已經宣布停課，上海市防汛辦則在12日下午宣布，9月13日下午和14日中小學幼稚園停止教育教學活動，托育機構停止托育活動。

據《澎派新聞》報道，上海地鐵各座車站共有「五道防線」防汛，當降雨量太大時，集水泵將自動報警排水。而風力達到９級以上，地鐵將會停運。



颱風燦都（台灣稱「燦樹」）已遠離台灣直奔浙江。（中央社）

9月12日浙江省氣象台發布消息指，今年第14號颱風超強颱風「燦都」正逐漸向浙江東南沿海逼近，預計將於13日凌晨在舟山到寧波一帶沿海登陸或穿過舟山群島。

12日，浙江寧波櫟社機場已經取消航班41次，多地也發布停課通知，其中浙江寧波更直接宣布中小學、幼兒園和培訓機構13、14日兩日停課。舟山則宣布13日停課。18時30分，根據《浙江省防汛防颱抗旱應急預案》，省防指決定於將防颱風應急回應提升至Ⅰ級。

上海市防汛指揮部12日18時將颱風預警信號升為黃色，防汛防颱風應急回應調整為三級。此外，上海各公園、室外旅遊景點、遊樂場所13日、14日一律閉園。上海各中小學校和培訓機構13日下午停課放學，14日停課一天，停課1.5日。

9月12日，《澎派新聞》採訪上海地鐵運營方，提到上海地鐵各座車站有擋水板、阻水袋、集水泵等防汛設備組成的「五道防線」防汛。

第一道防線是地鐵出入口前有阻水溝，阻水溝連通排水管網，可以快速排走積水，第二道防線，則是出入口在設計時抬高了一定數量的臺階，避免雨量太大積水倒灌進車站。



第三道防線是防汛板，根據每個車站出入口專門定制，需要時放置在入口處。放置在防汛板後方的阻水袋則是第四道防線，阻水袋可以吸收月台空檔處萬漏水，阻止雨水滲入。最後，如果雨量實在太大，集水泵會自動報警，進行自動疏通排水，這是第五道防線。

上海市政府副秘書長、市防汛指揮部副總指揮王為人出席防汛會議則強調，要堅守「不死人、少傷人、少損失」的底線，把「困難估計得再充分些、把措施安排得再周密些、把工作落實得再細緻些，切忌心存僥倖」。



他也提到，針對此前颱風「烟花」防禦和前期專項檢查暴露出來的薄弱環節，強化查險排險，不留死角。根據江省氣象台， 「燦都」的海上風力強度可能超過「烟花」，最高強度或達到17級。降雨量不一定有「烟花」大，但是極端點位的降雨量會與「烟花」接近。