因短訊回市民「滾」字惹議　河北平山縣政法委書記被停職

因用「滾」字回覆市民投訴短訊，河北省平山縣委常委、政法委書記尹惠強，周二（14日）被停職檢查處理。

官媒《人民日報》對此發表評論指，黨員幹部任何時候都要檢視自己一言一行，葆有一顆愛民之心。



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據《石家莊日報》消息，「平山縣委政法委書記對待群眾反映問題簡單粗暴回覆」問題發生後，石家莊市委高度重視，9月14日上午，市委對當事人尹惠強作出停職檢查處理。

與此同時，石家莊市委決定成立兩個調查組，由市委組織部牽頭，市紀委監委、市委政法委參加，對尹惠強存在的問題進行深入調查；由市委政法委牽頭，市公安局、市法院、市檢察院參加，對信訪人關翠敏反映的信訪問題進行全面調查。相關調查結果及處理意見將及時向社會公布，回應社會關切。

石家莊市委此舉，得到大部分網民表示支持：

「這才是政府該有的態度」。



「理當如此」。



「這回讓他自己滾了」。



「停的好，不能因為道歉就不查」。



尹惠強因對待群眾反映問題簡單粗暴回覆，而被停職。（網上圖片）

據早前報道，事緣於市民關翠敏9月12日凌晨1時許，向尹惠強發送短訊反映自己的房屋遭到暴力強拆，當地公安局不作為等問題，當日8時左右，尹惠強回覆了一個「滾」字。

而尹惠強對此的回應則是，收到陌生人手機短訊後，只看到一個網址鏈接，誤以為是電信詐騙訊息，於是進行了不當回覆。

官媒《人民日報》發表評論指，究竟是誤以為詐騙短訊，還是對待群眾簡單粗暴，以及其他問題是否存在，相信調查會有一個公允的結論。以什麽樣的態度對待群眾訴求，關乎群眾滿意度、影響政府形象。基層幹部身處第一線，理應熱情、負責、耐心。