教育雙減｜調查指逾7成家長「教育焦慮」緩解　經濟負擔減輕

內地官媒《中國青年報》發布一份調查指，「雙減」政策實施之後，72.7%受訪家長表示教育焦慮有所緩解。此外，受訪家長對「課外教育支出減少，家長經濟負擔減輕」的認同度打出平均分7.7分（滿分10分）。



這份題為「全國義務教育階段學生家長『雙減』政策態度」的調查，共有511043名家長參與。調查顯示，87.0%的受訪家長在孩子的教育問題上感到焦慮。交互分析發現，孩子成績處於下游的受訪家長，在孩子的教育問題上最為焦慮，達到了90.0%。從家庭收入水平來看，收入中等偏下的受訪家長最為焦慮，達到了90.1%。

針對「雙減」的實施情況，據教育部官方透露，今年5月至7月，各地共組織責任督學27.5萬人次，到24.8萬所學校開展督導，基本實現了全覆蓋。（視覺中國）

上海三年級學生家長王女士對孩子的教育問題感覺非常焦慮，「我的焦慮主要是來自升學機制，希望孩子能上一個好的初中。但是現在的選拔機制主要與成績掛鉤，只能去強迫孩子學得更好」。

家長的教育焦慮來自哪裏？73.2%的受訪家長表示是自己的能力很難輔導好孩子，53.1%的受訪家長認為是課外培訓產業化，資本營銷了太多「不補就落伍」的焦慮，48.7%的受訪家長覺得因收入所限，怕不能給孩子最好的教育資源，48.2%的受訪家長認為是中考升學機制，普通高中和職業學校1:1分流。

其他還有：義務教育階段搶跑太普遍，不得不被裹挾著往前跑（44.0%），擇校壓力，所在地域教育資源嚴重不平衡（36.6%），課堂教學質量不高，既有人學不懂，也有人「吃不飽」（35.2%）等。

內地教育競爭激烈，社會瀰漫升學應試焦慮，學生及家長都疲憊不堪。（Getty Images）

北京昌平六年級學生家長吳女士希望，選拔不要單純唯分數論，素質教育不能流於表面。「既然要減輕壓力，就一定要有嚴密的政策和措施，一步一步保證政策的落地」。

中等收入家庭 家長焦慮緩解程度最高

調查顯示，「雙減」政策實施後，72.7%受訪家長表示教育焦慮有所緩解，其中34.3%的受訪家長表示緩解很多，38.4%受訪家長表示緩解了一點。另外，有6.5%的受訪家長表示更焦慮了。15.1%的受訪家長表示沒怎麼緩解，5.7%的受訪家長表示一直都不怎麼焦慮。交互分析發現，家庭收入處於中游的受訪家長，表示有所緩解的比例最高，達到了73.7%。

調查指，由於資本營銷了太多焦慮，很多家長在孩子的校外培訓上投入不小，造成家庭經濟負擔。受訪家長中，超過半數的人給孩子報過校外培訓，每年在校外培訓班的花費在30%以上的佔15.2%，在10%-30%之間的佔35.6%。「雙減」政策之後，受訪家長對「課外教育支出減少，家長經濟負擔減輕」的認同度打出平均分7.7分。

「現在教育中的攀比現象太嚴重了，在做沒有意義的『內卷』，還搞得孩子身心俱疲。」吳女士說。