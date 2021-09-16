航天科技｜天舟三號抵達發射場　中國太空站後續建造流程公開

天舟三號貨運飛船與長征七號遙四運載火箭組合體已垂直轉運至發射區，將於近日擇機發射。神舟十二號太空人完成撤離前各項工作，中國太空站後續建造流程受矚。



9月16日，中國載人航天工程辦公室消息，天舟三號貨運飛船與長征七號遙四運載火箭組合體已垂直轉運至發射區，將於近日擇機發射。目前，文昌航天發射場設施設備狀態良好，後續將按計劃開展發射前的各項功能檢查、聯合測試等工作。

同日，神舟十二號載人飛船與太空站天和核心艙成功分離。分離前，3名太空人在地面科技人員的配合下，完成太空站組合體狀態設置、實驗數據整理下傳、留軌物資清理轉運等撤離前各項工作。

此前，中國載人航天工程辦公室主任郝淳介紹，太空站建造分為太空站關鍵技術驗證和太空站建造兩個階段，每個階段各規劃了6次飛行任務，共12次。神舟十二號3名太空人乘明日（17日）將返回地球，意味中國太空站「關鍵技術驗證階段」任務已經行程過半。

郝淳曾稱，9月和10月將發射天舟三號貨運飛船和神舟十三號載人飛船。其中，神舟十三號有3名太空人，他們將在軌駐留6個月，「今後，6個月的駐留就是航天員乘組在軌的常態」。

據悉，新發射的天舟三號與神舟十三號將分別對接天和一號核心艙後向與徑向兩個對接口，屆時太空站將在短期內形成一個由天和一號核心艙、天舟二號貨運飛船、天舟三號貨運飛船、神舟十三號載人飛船組成的呈T字形構型近50噸級在軌規模的四艙（船）組合體。

2022年，中國將全面進入太空站在軌建造階段，一共規劃6次飛行任務，包括兩次太空站艙段問天、夢天的發射任務，還包括兩艘貨運飛船和兩艘載人飛船的發射任務，「這兩艘載人飛船也都分別載有3名航天員乘組，在軌駐留6個月左右」。

郝淳介紹，2022年年底，中國太空站就能完成在軌建造，並轉入後續的應用階段。太空站設計的在軌壽命是不小於10年，通過在軌航天維修維護和設備載荷更換，還可以延長在軌工作相當長的時間，有望取得一批具有世界領先水平的科研成果和技術應用成果等科技產出。