車身貼「731部隊必勝」字樣惹眾怒　江蘇牌照車主被判15日行拘

近日，有網民在內地某地街頭，拍到一輛車牌所屬地為江蘇南通的，日本品牌私家車的後擋風玻璃上，印有「日本總軍區731部隊」字樣，引發眾人憤怒。在被舉報後，該車輛及車主很快被當地交警控制。警方最新通報顯示，該車主已被拘留。



據南通市公安局崇川分局通報指，9月27日上午，網民曝料一黑色轎車上貼有不當字樣的貼紙，社會影響惡劣。當日上午11時許，該車輛和車主被南通警方依法控制。經查，車主尹某（男，31歲，安徽人，個體經商）出於獵奇心理，網購不當字樣的車貼，張貼於其私家車上進行炫耀。目前，相關車貼已被責令清除，給予尹某行政拘留15日的處罰。

通報公布後，不少網民直呼「痛快」，並點讚官方處理速度快。9月27日上午，有網民在微博分享圖片顯示，一輛掛有南通車牌的日本品牌私家車上印有「日本總軍區731部隊」字樣。該網民隨後@「江蘇網警」，另有其他網民也找到南通交警官方微博舉報。

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南通交警隨後回覆稱，已收悉，交警支隊已對車主訊息、行車軌跡進行研判分析，並匯報市局宣傳處，市局將部署派出所進行調查處置。

該車主做法引發網友強烈憤怒。有網友表示，「建議用731的方法對付他，不試試他不知道好賴」、有網友直接大罵「漢奸」。

很快網傳視頻顯示，多名交警在南通市街頭，將這輛張貼不當標語的車輛攔在路邊，一名疑似車主的男子蹲在車前面。該車的車門處，還貼着一面小小的美國國旗。

中國公開日本731部隊新罪證，大量細菌試驗器具曝光：

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731部隊老兵親述侵華經歷和細菌試驗內幕：

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據史料記載，日本關東軍在侵華戰爭期間在東北建立731部隊。一些研究者認為至少10,000名中國人、蘇聯人、朝鮮人和同盟國戰俘在731部隊的試驗中被害。731部隊實驗的種類達數十種，除鼠疫、傷寒、霍亂，還包括人馬血交換、人體倒掛、槍透，包凍傷實驗，毒氣實驗等。

中國和俄羅斯在今年以來多次曝光731部隊細菌試驗新罪證，向眾人揭露731暴行。俄羅斯軍事歷史學家尤里·克努托夫（Yuri Knutov）指出，對日本軍國主義歷史文件的披露具有重大意義，「人們有必要記住日本軍國主義者的這種無情和殘忍，記住他們是如何大規模摧毀中國人口，並侮辱我們的公民。」

對於日本至今仍不承認侵華並試圖篡改歷史。中國吉林大學東北亞研究院教授巴殿君表示，日本試圖逃避責任或否認犯下戰爭罪，「似乎成功地塑造了戰爭受害者的形象」，但解密文件的發布將有助於世界了解「日本軍國主義的黑暗歷史」。