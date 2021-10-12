台五倍券官網原始碼出現簡體字　台立委：抄考券連名字都抄進去

受到疫情影響，台灣政府為振興經濟和刺激消費發放五倍券，但日前有網民發現，台灣五倍券官網的原始碼出現簡體字，此外，維護系統更新的公告也出現大陸用語「質量」（台灣稱「品質」），網民質疑台灣經濟部是否抄襲或將網站外包給大陸公司，民眾黨立委高虹安則批評政府「抄考券連姓名一起抄進去？」



對此，台灣經濟部致歉表示相關問題已經修正，也提到程式工程師在各大討論區相互學習、交流技術，是常見的作法，但相關引用應該修改，原始碼註解出現簡體字樣確實不妥。



日前有網民在台灣網絡論壇PTT發文，指出自己和朋友在學習網頁編程時查看五倍券官網的原始碼，卻發現原始碼生成二維碼的部分有簡體註釋，經比對後發現，「跟CSDN上福州司馬懿部落客上的似曾相似」，該網民認為「程序員參考了中國大陸部落客時忘記刪除。」引發網絡熱議。

此外，該網站跳出的維修公告裡也出現「服務質量」一詞（台灣多稱「服務品質」），台灣網民因此懷疑台灣經濟部是否直接將政府網站外包給大陸公司，內地媒體《環球時報》則批評是「抄襲」大陸網站。

民眾黨立委高虹安11日則表示，政府一個花了幾千萬甚至上億元的人民納稅錢去建置的網站卻「未刪除簡體註解」顯示有其草率之處，她批評政府「抄考卷連姓名一起抄進去?」此外許多網民也點名有「IT大臣」封號的台灣行政院政委唐鳳應該解決此事。

對此，台灣經濟部出面致歉，除表示目前相關引用已經修正，至於公告文字出現「質量」一事，也已經修改為「品質」，未來也會要求同仁必須更加謹慎。台灣經濟部強調，網站系統並未外包給大陸公司，程式安全及正確性是以程式源碼本身為主，註解文字部分於程式編譯或執行時，不會被納入執行，也不影響資訊安全及程式正確性。

台灣經濟部指出，程式工程師在各大討論區相互學習、交流技術，是常見的作法，因此工程師團隊曾在中文技術討論的CSDN討論區討論交流，但相關引用應該修改，且原始碼註解出現簡體字樣確實不妥。

對於外界點名批評唐鳳，台灣經濟部回應指出，五倍券官網為關貿網路公司負責開發管理，並非唐鳳操作。經濟部也解釋，五倍券系統的開發建置，必須快速開發、反覆修改調整，不是程式碼複製貼上即可完成，而是由關貿工程師全力趕工建置完成，台灣經濟部也為此感謝工程師不分平假日、連假不斷測試調整的努力，強調會持續把關振興經濟。