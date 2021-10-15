台海局勢｜解放軍進行大規模跨海投送演練　下船即可戰鬥

台海局勢持續升温之際，解放軍第81集團軍某合成旅展開大規模跨海投送演練，引發外界關注。



+ 1

據央視國防軍事周四（14日）報道，解放軍第81集團軍某合成旅整建制千里機動至華北某輪渡碼頭，展開大規模跨海投送演練。此次航渡主要依託地方保障，同時水上輸送要比從鐵路上輸送節省不少時間，這也加快了戰鬥力生成。

畫面顯示，負責投送的遊輪船體非常寬大，總重量達到4.5萬噸，可以搭載大小車輛裝備300多輛。

此外，針對台灣問題，中共總書記習近平在10月9日辛亥革命110周年紀念會上說，統一是全體人民的希望，台獨分裂是統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患，並警告「凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判」。

針對域外干涉勢力，習近平也強調，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力，並表態「祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現」。

習近平在辛亥革命110周年紀念會上針對台灣問題的講話引發外界關注。（Reuters）

與此同時，官媒《解放軍報》10月12日刊文指，解放軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，挫敗一切外部勢力干涉和台獨分裂行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整。

文章警告，如果台獨分裂勢力膽敢以任何名義、任何方式把台灣從中國分裂出去，解放軍必將不惜一切代價，予以堅決粉碎；文章要求解放軍官兵增強憂患意識，全部心思向打仗聚焦，保持全時待戰、隨時能戰的高度戒備狀態，確保召之即來、來之能戰、戰之必勝。