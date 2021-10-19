印度被指部署「數目可觀」以色列製蒼鷺無人機　晝夜監控中印邊境

中印邊境形勢仍未緩和，印度軍方被指已部署「數目可觀」的以色列製「蒼鷺」無人機，加強監控東北邊境「阿魯納恰爾邦」（即中國藏南地區）一帶中方的動態，「晝夜巡邏」並向後方的指揮和控制中心發送關鍵數據和圖像。



印度多家媒體10月18日引述不具名消息人士的話報道稱，「蒼鷺」是以色列航空工業公司製造的中高空、長航程無人機，載重可達250公斤，飛行高度達1萬米、最高時速為200公里，可持續航行52小時。

《今日印度報》10月18日稱，為提升在邊境衝突地區的反應能力，印度陸軍今年稍早成立一支獨立的航空聯隊，除了「蒼鷺」無人機之外，還配有印度國產的「魯德拉」輕型戰鬥直升機。

印度報業托拉斯稱，這是印度一項廣泛戰略的一部分，以加強全面軍事準備，應對中國的任何「危害行為」。消息人士稱，這將為印度在該地區的戰術任務「增加更多籌碼」。

報道稱，雖然印軍早在四五年前就曾在中印邊境使用「蒼鷺」無人機，但近年來在「傳感器到射擊器」的概念下，軍方積極加強偵察平台與武器平台的連接能力，以縮短戰場反應時間，也使得「蒼鷺」無人機的功能得到更充分的發揮。

當被問及輕型直升機的武器系統時，他們拒絕透露細節，但表示這是最好的武器之一，對打擊敵人將非常有效。

其中一名知情人士說：「整體來說，從去年以來，我們在白天及夜晚的偵察能力有了大幅進步，我們現在應對邊境各種狀況的能力也變得更強。」