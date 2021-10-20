總負債已逾萬億元　綠地再被機構下調評級

信貸評級機構穆迪日前將綠地控股的企業家族評級，從Ba1下調至Ba2，認為融資條件趨緊和大量債務到期的背景下，其流動性預計將在未來6個月至12個月內受到削弱。

早在5天前，標普也下調綠地的信用評級至「B+」，展望為負面，理由是融資不暢、經營環境變差，並且因銷售和現金回收疲軟，其現金可能在未來12個月內逐步枯竭。

內地傳媒引述分析師指出，今年內地樓市的「金九」行情並未如期到來，綠地銷售下滑明顯，一是因為行業銷售整體承壓，二是受制於自身推盤和營銷的節奏。



報道指出，在內地房地產下行時期，綠地的商辦項目去化壓力尤其大。一名房企投拓人士透露，綠地的商業用地比例太高，但現時公寓市場下滑厲害。據他透露，相比其他房企，綠地拿地時會接受更高的商住比例。比如，其所在機構拍地時只能接受3:7的商住比例，綠地可以接受4:6甚至是5:5，「拿地開發後，先賣住宅產品，住宅好賣，銷售回款快。而綠地在一些城市，基本只剩下商業項目、車位等，很難賣。」

今年內地樓市的「金九」行情並未如期到來。（視覺中國）

報道續稱，銷售不力的情況下，綠地的資金壓力更大。綠地以「產業勾地」起家，投資大量特色小鎮、產業新城、超高層地標集群、地鐵建設，非住宅項目沉澱資金量大，債務規模就隨之攀高。近年來，綠地大力發展的基建、貿易港等多元化業務，也需要資金投入。截至今年年中，綠地控股的總負債高達1.23萬億元。按「三道紅線」的監管要求，其剔除預收款後的資產負債率為82.8%，淨負債率為120%，現金短債比為1.34，已是踩上兩道紅線。

報道直言，綠地錢緊，不少業主、供應商和員工都感到寒意。今年以來，綠地被曝光多地的住宅項目停工。例如山東濟南市住建局日前公開發函，指綠地在濟南開發建設的多個房地產開發項目存在延期交房，涉嫌違規銷售，延期交付等問題，引發多次群訪群訴。此外，綠地對供應商的付款壓力也在增加，有供應商透露，單單綠地湖湘中心一個商業項目，就已經拖欠電梯供應商數百萬元的貨款，「拖了兩年多，問就是沒錢，再等等。湖湘中心停工好幾次了。」

報道最後提到，綠地正進行優化自救，例如在今年中，綠地集團層面發出人員優化的號召，請各個事業部與各個城市公司根據實際情況優化人員。同時，綠地亦正在加快處置酒店等大宗資產，收縮海外房地產項目。綠地在其半年報中就說明，海外業務正在加快輕資產轉型，推進「去化、減量、回款」等核心工作。