蔬菜供應量上升　廣州發改委：菜價料到元旦期間回落至合理區間

內地蔬菜價格近期普遍上漲引發關注，在廣東廣州，重要民生商品保供穩價新聞發布會周二（9日）上午舉行，會上針對菜價何時回落作出回應。據廣州市發展改革委黨組成員、副主任鄧宏永介紹，10月全市蔬菜綜合零售均價上升了6.97%，惟隨著11月蔬菜供應量上升，料蔬菜價格將有所回落。



據鄧宏永介紹，廣州今年以來的重要民生商品生產情況良好，從生產方面看，產能總體穩定，其中在蔬菜方面，前三季度蔬菜產量273.6萬噸，繼續保持穩步增長，全市目前在田蔬菜面積為20.7萬畝，預計全年蔬菜自給率超過100%；從供應方面看，總量充足有保障，其中江南果菜批發市場蔬菜日均交易量8551噸，同比增長3.52%。

價格方面，蔬菜價格有一定的升幅，廣州監測的32種蔬菜綜合零售均價上升6.97%，少數外地供穗蔬菜品種，如青瓜、白蘿蔔、西蘭花等零售價格漲幅達 約20%。

內地蔬菜普遍漲價。（新華社）

鄧宏永指，隨着各項保供穩價措施落實，11月以來當地蔬菜供應總量有所上升，蔬菜批發和零售價格有所回落，周日（7日），江南果菜批發市場蔬菜交易量8653噸，較10月低點增長2.45%，其中本地產蔬菜進場交易量為 474 噸，較10月低點增長59.06%。當日32種蔬菜綜合零售均價為每公斤9.38元人民幣，較10月高點回落2.29%；青瓜、白蘿蔔、西蘭花價格較10月高點分別下降22.18%、14.75%和22.26%。

據指，當前至明年元旦期間，預計蔬菜價格隨着秋冬季蔬菜大量成熟上市，市場供應有效增加，將回落到合理區間。市農業農村局黨組成員、副局長李仲鎧則表示，預計本地蔬菜在11月中旬大量上市後，近期部分蔬菜價格波動問題將得到有效緩解，同時隨着冬種蔬菜生產旺季的到來，第四季度蔬菜產量預計可佔全年蔬菜產量逾三分之一，單產可高出全年平均單產約每畝160公斤。