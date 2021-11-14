嫦娥工程總指揮葉培建 ：2030年前中國或實現載人登月

據《人民日報》13日報道，中國嫦娥工程總指揮和總設計師、中科院院士葉培建近日表示，在2030年之前，中國實現載人登月是完全有可能的。



葉培建稱：「我個人認為，只要現在載人登月的技術攻關這麼發展下去，只要國家下決心，在2030年之前，實現中國的載人登月是完全有可能的。中國的航天員能不能去小行星和火星對我來講是個未知數，但我一定能夠看到中國航天員去月球！」

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據早前報道，中國工程院院士、運載火箭與航天技術專家龍樂豪8月29日披露，中國將在2030年前後通過兩次火箭發射，實現2名航天員登陸月球的目標。

據龍樂豪介紹，中國計劃使用長征五號運載火箭改進型，來執行載人登月發射任務。長征五號運載火箭是目前中國長征火箭家族中最強大的成員，俗稱「胖五」。長征五號運載火箭長57米，發射時重870噸，推力1,000噸，為大型二級火箭，具備近地軌道投送25噸有效荷載、地球同步轉移軌道投送14噸有效荷載、地月轉移軌道投送8噸有效荷載、地火星轉移軌道投送5噸有效荷載的能力。用於登月的長征五號改進型被命名為長征-5DY（CZ-5DY）。

他還披露了載人登月的過程，包括：第一枚CZ-5DY火箭發射月球着陸器，完成地月轉移並進入環月軌道；第二枚CZ-5DY火箭發射新一代載人飛船，完成地月轉移並進入環月軌道；着陸器和飛船在環月軌道實現交會對接；2名航天員從飛船轉移到着陸器；船器分離，着陸器實現月面軟着陸；2名航天員在月球表面工作6個小時；上升器從月球起飛進入環月軌道；上升器與飛船對接；2名航天員返回飛船；上升器與飛船分離；飛船完成地月轉移，進入近地軌道；飛船返回艙分離並返回地球。