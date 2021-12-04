LV被爆退換政策中外有別　規定全球門店接受退換「不包括中國等」

加拿大羽絨服品牌Canada Goose（內地譯作「加拿大鵝」），近期因中國內地門店拒絕退貨等條款屢遭爭議。但實際上，在退換貨問題上存在「中外有別」的品牌還包括知名奢侈品牌Louis Vuitton，其退換貨政策中強調的「全球任何一家門店都接受退換，但不包括巴西、中國、哥倫比亞等地區」，亦引發廣泛關注。



央視報道，Louis Vuitton在退換貨問題上亦存在「中外有別」。（CCTV2）

據央視「第一時間」節目報道，有此前在加拿大生活了8年的內地消費者表示，自己在加拿大LV門店購物後，只要給出理由就可順利退換貨；而在內地門店購買的商品，即使存在質量問題，亦會以各種理由被拒絕退換。

報道指，LV在中國內地的退換貨政策為「7天內可退貨，30天內可換貨」，但在美國、加拿大等國家則是「30天內退貨」。此外，在上述國家的退換貨政策中，還包含了一條「全球任何一家門店都接受退換，但不包括巴西、中國、哥倫比亞等地區」的條例。

對此，中國農業大學人文與發展學院法律系副教授李玉梅表示，這種雙重標準的做法在法律的規定性上有一些差異，法律從不保護權利上的休眠者，目前在買賣關係中存在消費者和商家之間、生產者或者經營者之間的信息不對稱，這個問題在逐步得到解決。

Canada Goose近期因中國內地門店拒絕退貨等條款屢遭爭議。（新京報）

報道又指，隨著中國消費市場吸引力的不斷增強，不少國際品牌紛紛落戶。一邊大賺中國消費者的錢，一邊對中國消費者區別對待。面對一些國際品牌的雙重標準，消費主權意識的覺醒很關鍵。

此前，在Canada Goose被揭露中國內地門店拒絕退貨的條款時，中國消費者協會發文表示，Canada Goose對消費者因產品質量問題主張權利設置各類不合理條款門檻，涉嫌違背相關法律規定，侵害消費者合法權益，並強調任何企業、任何品牌都沒有例外特權。